34 Bin TL’lik 24 Ayar Altın Kaplamalı iPhone 11 Pro Max

Müşterilerine akıllı telefonların ve diğer elektronik cihazların özelleştirilmiş versiyonlarını sunan Ukraynalı bir firmanın satışa sunduğu iPhone 11 Pro Max, tasarımıyla ve fiyatıyla göz kamaştırıyor. 24 ayar altın kaplamaya sahip olan iPhone 11 Pro Max, 5.000 dolar yani yaklaşık 34 bin TL fiyatla satılıyor.

Apple, geliştirdiği üst seviye cihazlarla hemen hemen bütün dünyadan insanların dikkatini çekiyor. Apple’ın akıllı telefon serisi olan iPhone’lar da özellikleri ve işletim sistemiyle amiral gemisi telefonlar sınıfının üst sıralarında yer alıyor.

Şu anda satışlarına devam edilen iPhone 11 serisinin en donanımlı telefonu iPhone 11 Pro Max, zaten serinin en pahalı modeliyken 24 ayar altın kaplama ve el oyması bir tasarıma kavuştuğunda iyiden iyiye astronomik bir fiyata kavuşmuş oluyor. Müşterilerine akıllı telefonların ve diğer elektronik cihazların özelleştirilmiş versiyonlarını sunan Ukrayna merkezli Aurum Edition, özellikle özelleştirilmiş iPhone’lar, Apple Watch’lar ve çantalarıyla dikkat çekiyor.

Bütün dünyadan müşterilere sahip olan Aurum Edition, 24 ayar altın, değerli taşlar, birinci sınıf deri ve nadir ahşapla yeniden yaratılmış iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max versiyonlarının satışına başladı.

Aurum Edition’ın iPhone 11 Max Vintage Emerald Ornate Aristocrat versiyonu, 4700 dolar fiyatla satılıyor. Özel iPhone 11 Pro Max versiyonu, 24 ayar altın kaplama ve elle oyulmuş bir çerçeveye sahip durumda. Telefonu arka tarafı timsah derisi ve iki renkli karbonla kaplı. Aynı zamanda telefonun arkasında bulunan Apple logosu, 18 ayar altından üretildi ve arkadan aydınlatmalı hale getirildi.

Lüks iPhone 11 Pro Max versiyonu özel bir ahşap kutuda sahiplerine ulaştırılıyor. Kutunun içeriğinde lüks telefonun yanında standart iPhone 11 Pro Max kutusunda olduğu gibi Earpods, bağlantı kablosu çıkıyor.

34 bin TL'lik iPhone 11 Pro Max'in videosu