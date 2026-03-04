[24 Şubat-3 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçen hafta olduğu gibi Resident Evil Requiem bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (24 Şubat-3 Mart)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Resident Evil Requiem 52.49$ - ARC Raiders 39.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Baldur's Gate 3 34.99$ - The Quinfall 7.99$ - Rust 18.99$ - The Crew Motorfest 55.99$ 5.59$ (-%90) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 13.19$ (-%67) ARK: Survival Ascended 44.99$ - Forza Horizon 6 48.99$ - Football Manager 26 49.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.