[24 Şubat-3 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçen hafta olduğu gibi Resident Evil Requiem bulunuyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (24 Şubat-3 Mart)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|-
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|The Crew Motorfest
|55.99$
|5.59$ (-%90)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|13.19$ (-%67)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.