Sony'ye Göre 2022'ye Kadar PS5 Bulmak Zor Olacak

Çıkışından bu yana 6 ay geçmesine rağmen bulup almanın neredeyse imkansız olduğu Play Station 5'i daha uzun süre almamız mümkün olmayabilir. En azından Sony'nin açıklamaları bu yönde.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıkmıştı. Yine de yoğun talep ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle bu konsollardan bir tane bulup almak hiç kolay değil. Görünüşe göre uzun süre de kolay olmayacak.

Bloomberg'e göre Sony'nin CFO'su Hiroki Totoki, "Bu yıl talebin düşeceğini düşünmüyorum. Daha çok cihaz olacağını garantiye almamıza ve gelecek yıl daha çok PlayStation 5 üretecek olmamıza rağmen, arzımız talebe yetişemeyecektir." dedi.

Analistlere uyarı

Totoki, analistleri PS5 arzının 2022 yılındaki bir noktaya kadar düşük kalacağı konusunda da uyarılarda bulundu. Kasım 2020'de çıkan cihaz, aşırı müşteri talebi, sofistike yazılımlar kullanan stokçular, küresel üretim ve lojistik sorunları, küresel çip krizi ve pandemi nedeniyle yeterince üretilemedi.

Sony ayrıca PlayStation 5 arzının ne zaman normale döneceğine dair resmi bir tarih açıklamadı. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Sony sözcüleri de bir açıklama yapmaktan kaçınmayı tercih etti. Yani ortada büyük bir bilinmezlik söz konusu.

Bu yılın başlarında bir dizi röportaj veren PlayStation patronu Jim Ryan, bu yılın sonbaharında çok ciddi miktarda konsolun mağazaların vitrinlerinde yerini alacağını ifade etmişti. Her ay daha fazla arz sağlayacaklarını söyleyen Ryan, kısa sürede durumun daha iyi hale gelmesini beklediklerini de söylemişti.

PlayStation 5'ler satışta durmuyor

PlayStation 5'ler piyasaya çıktıkları anda adeta silinip süpürülüyor. İnternet mağazalarında bulunamayan konsolun fiziksel mağazalardaki rafları da çok büyük ihtimalle boş oluyor. İkinci el ya da yeniden satış piyasası ise inanılmaz boyuta gelmiş durumda.

Bazı ikinci el satış platformlarında, PlayStation 5'ler piyasa fiyatının %30-60 üzerine fiyatlardan alıcı buluyor. Bakalım Sony, PlayStation 5 krizini çözmek için nasıl bir yol haritası izleyecek?