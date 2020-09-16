25. Güneş Döngüsü Başladı: Bu Ne Demek?

NASA ve NOAA bilim insanları, 25’incisi yeni başlayan Güneş döngülerinin ne olduğunu açıkladı. Bu durum uzaydaki hava durumunu ve teknolojiyi etkileyecek.

Güneş, en basit tanımıyla çok sıcak ve elektrik yüklü devasa bir gaz topudur. Bu ateşli topun manyetik kutupları 11 yılda bir yer değiştiriyor. Bu değişim döngülerine de Güneş döngüsü adı veriliyor. NASA, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Salı günü gerçekleştirilen basın etkinliğinde NASA ve NOAA’dan bilim insanları bir araya gelerek yeni döngüyle ilgili tahminlerini ve analizlerini paylaştı. Uzaydaki atmosfer değişimi muhtemelen astronotları ve elektronik cihazları etkileyecek.

25. Güneş döngüsü başlıyor

25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nde NASA ve NOAA sponsorluğunda bilim insanları bir araya geldi. Bilim insanları, Aralık 2019’da Solar Minimum’un yaşandığını söyledi. Bu olay da Güneş döngüsünün başlangıcı oldu. Bilim insanları bu doğa olayını Güneş üzerindeki lekelere göre belirlediği için gerçekleştikten birkaç ay sonra açıklayabiliyorlar.

Araştırmacılardan biri olan Lika Guhathakurta, döngünün hiçbir zaman durmadığını ve daha ziyade bir sarkaç mekanizması gibi hareket etmeye devam ediyor. Güneş şu anda solar maximum adı verilen konuma doğru ilerliyor.

NASA, NOAA ve diğer kurumlardan gelen temsilciler, hep birlikte Ulusal Uzay Hava Durumu Strateji ve Aksiyon Planı adı verilen çalışmada, uzaydan gelebilecek risklere ve hava durumu sorunlarına karşı önlemler geliştiriyor.

Astronotlar için uzayın durumu önemli

Uzaydaki atmosfer, özellikle de Artemis projesi ve astronotlar için oldukça önemli. Uzaydaki şartların nasıl olduğunu ve nasıl değiştiğini anlamadan uzayda yolculuk yapabilmek pek de mümkün bir şey değil. Ay’a iniş kalkışlarda da ortam radyasyonunun gözlemlenmesi gerekiyor.

Güneş’in döngülerinin nasıl değiştiğini anlamak ve Güneş’ten yana ne yaşanacağını doğru tahmin edebilmek araştırmalar ve uzay yolculuğu için önemli rol oynuyor. Yapılan çalışmada 24 farklı birimden çalışanlar bulunuyor.