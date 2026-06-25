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[25 Haziran-2 Temmuz] Toplam Değeri 311 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[25 Haziran-2 Temmuz] Toplam Değeri 311 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought oldu. Bu iki oyunu, 2 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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[25 Haziran-2 Temmuz] Toplam Değeri 311 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
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Epic Games

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition nasıl bir oyun?

2

Ömürlük bir park kur ve eleştirmenlerden olumlu notlar alan, çok satan lunapark simülasyonunu yeniden keşfet. İki dev genişletme paketiyle tamamlanan, türünün ilk örneği olan bu klasiğin heyecanını yaşa.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition fragmanı

Voidwrought nasıl bir oyun?

2

Elle çizilmiş, kozmik korkularla dolu bir dünyada geçen 2D aksiyon-platform oyunu Voidwrought'ta İlk Medeniyet'in eriyen harabelerini keşfet ve orada yaşayan ilahları devir. Güçlerini artır, eski Buluntuları ortaya çıkar ve yıkıntının ortasındaki tapınağını genişlet.

Voidwrought fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

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