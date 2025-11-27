HyperOS 3 Alacak POCO Telefonlar ve Güncelleme Tarihi Açıklandı

POCO, gerçekleştirdiği yeni etkinlikte HyperOS 3 alacak tüm POCO telefonları ve güncellemenin bu telefonlara ulaşacağı tarihleri açıkladı.

POCO, uzun süredir merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesinin dağıtım takvimini ve güncellemeyi alacak modellerin listesini resmen duyurdu. Xiaomi’nin Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3, daha akıcı bir kullanım, derinleştirilmiş yapay zekâ özellikleri ve Apple ekosistemiyle uyumluluk gibi birçok yenilik getiriyor.

Bilmeyenler için HyperOS 3 ile gelecek özellikler arasında en dikkat çekeni Apple’ın Dinamik Ada’sına rakip olarak tasarlanan Hyper Island. Bu özellik, canlı bildirimleri ve gerçek zamanlı aktiviteleri ekranın üst kısmında gösteriyor.

HyperOS 3 alacak POCO telefonlar

Kasım 2025

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Aralık 2025 - Mart 2026