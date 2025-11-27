HyperOS 3 Alacak POCO Telefonlar ve Güncelleme Tarihi Açıklandı

POCO, uzun süredir merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesinin dağıtım takvimini ve güncellemeyi alacak modellerin listesini resmen duyurdu. Xiaomi’nin Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3, daha akıcı bir kullanım, derinleştirilmiş yapay zekâ özellikleri ve Apple ekosistemiyle uyumluluk gibi birçok yenilik getiriyor.
Bilmeyenler için HyperOS 3 ile gelecek özellikler arasında en dikkat çekeni Apple’ın Dinamik Ada’sına rakip olarak tasarlanan Hyper Island. Bu özellik, canlı bildirimleri ve gerçek zamanlı aktiviteleri ekranın üst kısmında gösteriyor.
HyperOS 3 alacak POCO telefonlar
Kasım 2025
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6+
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Aralık 2025 - Mart 2026
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO F5 X6
- POCO M7 Pro
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1