Bugatti, kimi zaman hız rekorları kıran süper lüks otomobilleriyle tanınıyor. Bugatti'nin Chiron ve Veyron gibi modelleri herkesin hayalini süslese de, otomobil üreticisinin şimdiye kadar gün ışığı göremeyen konsept otomobilleri çok daha iddialı görünüyor.

Volkswagen çatısı altındaki Fransız süper otomobil markası Bugatti, dünya çapında bir üne sahip. Bugatti, 1998 yılında Alman otomobil üreticisine katılmasının ardından birçok yüksek performanslı üretim model üretti. Ancak Bugatti'nin ürettiği arabalar kadar dikkat, üretmedikleri de dikkat çekiyor.

Top Gear, kısa bir süre önce lüks markanın gizli kalmış konsept otomobillerinden bazılarına göz attı. Bugatti'nin Veyron ve Chiron gibi modeller,, günümüzde yeterince fantastik bir görünüme ve olağanüstü bir performansa sahip olsalar da, ortaya çıkan 3 konsept otomobil, markanın daha ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.

Bugatti Atlantic

Listenin ilk sırasındaki Bugatti Atlantic, 1936 model Bugatti Type 57 Atlantic'e modern bir dokunuş olarak tanımlanıyor. Ancak otomobil 2015 yılında Kaliforniya'da gerçekleşen Pebble Beach Concours d'Elegance etkinliğinde gösterilmesi beklenen otomobil, Volkswagen'in Dieselgate (Emisyon Skandalı) skandalı ile gündeme gelmesinin ardından sergilenmedi.

Tasarımına tam 1.5 yıl harcanan otomobilin, Porsche Taycan'dan ödünç alınan bir elektrikli güç aktarma organı ile V8 motoru birleştirecekti. Üretime girmeyen tüm Bugatti konseptleri arasında Atlantic, gerçekleşmeye en yakınıydı. VW'nin dizel emisyon skandalı olan olmasaydı, bunu başarabilirdi.

Bugatti Veyron Barchetta

Bir diğer konsept Bugatti Veyron Barchetta, günümüzdeki Ferrari Monza ve McLaren Elva gibi üstü açık süper otomobiller göz önüne alındığında, 2008 yılı için tartışmasız en ileri görüşlü model denebilir. Veyron Barchetta, dört turbo şarjlı W16 motoruna sahip bir otomobil olacaktı ve Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse'ye dayanıyordu.

Ancak bu otomobil de, Volkswagen'in üretilebilecek kadar pratik olduğu düşünmemesi nedeniyle üretilmedi ve hayal kırıklıkları arasında yerini aldı.

Bugatti Rembrandt

Listede son olarak, büyük ön motoruyla dikkat çeken 2015 Bugatti Rembrandt var. Konsept otomobilin kaputunun altında Bugatti Chiron'un dört turboşarjlı W16 motoru yer alıyor. Rembrandt, adını markanın kurucusu Ettore Bugatti'nin 20. yüzyılın başlarında etkili bir heykeltıraş olan küçük kardeşinden alıyor.

Otomobilin çıkıntılı motor tasarımı, daha iyi bir motor soğutması sağlamak için seçildi, ancak çarpıcı görünümden öte gidemedi. Chiron gibi, Rembrandt da dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma organı kullanacaktı ve ön tarafta yer alan şık motoruyla bir ilk olacaktı. Bugatti'nin konseptlerinin hiçbirinin gün ışığına çıkmasa da, fotoğrafları bile hayalini kurmaya yeter.