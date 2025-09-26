Tümü Webekno
26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Steam, bu hafta sonuna özel ücretsiz deneme kampanyası başlattı. Oyunseverler, Diablo IV dahil binlerce TL değerindeki 3 oyunu bedavaya deneyebilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, ara sıra ücretsiz deneme etkinlikleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise hafta sonu boyunca Steam’de ücretsiz deneyebileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in hafta sonu kampanyası kapsamında Diablo IV başta olmak üzere toplam değeri 5.600 TL’yi aşan** 3 oyunu bedavaya** deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

kd

Oyun Normal fiyatı
Rematch 14,99 dolar
PGA Tour 2K25 69,99 dolar
Diablo IV 49,99 dolar

Rematch ve PGA Tour 2K25 oyunları 29 Eylül Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde denenebiliyor. Diablo IV ise 2 Ekim Perşembe gününe kadar bedavaya oynanabilecek.

Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?

Ekran Resmi 2025-09-26 12.47.10

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına ulaşın.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Oyunlar

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
P
poppy 5 saat önce
128GB bi boyutu var nasıl indirek bende 120GB disk varken...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
