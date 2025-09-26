26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Steam, bu hafta sonuna özel ücretsiz deneme kampanyası başlattı. Oyunseverler, Diablo IV dahil binlerce TL değerindeki 3 oyunu bedavaya deneyebilecek.

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, ara sıra ücretsiz deneme etkinlikleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise hafta sonu boyunca Steam’de ücretsiz deneyebileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in hafta sonu kampanyası kapsamında Diablo IV başta olmak üzere toplam değeri 5.600 TL’yi aşan** 3 oyunu bedavaya** deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal fiyatı Rematch 14,99 dolar PGA Tour 2K25 69,99 dolar Diablo IV 49,99 dolar

Rematch ve PGA Tour 2K25 oyunları 29 Eylül Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde denenebiliyor. Diablo IV ise 2 Ekim Perşembe gününe kadar bedavaya oynanabilecek.

Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?