[26 Şubat-5 Mart] Toplam Değeri 254 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Boxes: Lost Fragments ve My Night Job oldu. Bu iki oyunu, 5 Mart tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Boxes: Lost Fragments nasıl bir oyun?

2

Efsanevi bir hırsız olarak, bir sonraki göreviniz sizi görkemli ve lüks bir malikâneye çekiyor. Orada bilinmeyen bir amaç için tasarlanmış bir dizi bulmaca kutusu buluyorsunuz. Hızlıca girip çıkmanız gereken bu görev, yavaş yavaş özgürlük ve cevaplar için verdiğiniz zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.

Boxes: Lost Fragments fragmanı

My Night Job nasıl bir oyun?

2

My Night Job, oyuncuları terk edilmiş bir binaya gönderir ve üzerlerine canavar orduları salar. Oyuncular 60'tan fazla silah kullanarak kendilerini savunur ve mümkün olduğunca çok sayıda hayatta kalanı kurtarırlar ancak dikkatli olun... Çok fazla oda tahrip edilirse, sonunuz sandığınızdan daha çabuk gelebilir.

My Night Job fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

