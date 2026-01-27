Tümü Webekno
[27 Ocak-2 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Headliners 4.49$ 2.69$ (-%40)
Arma 3 14.99$ 3.74$ (-%75)
Len's Island 12.49$ 8.11$ (-%35)
Lords of the Fallen 19.99$ 9.99$ (-%50)
The Midnight Walk 18.99$ 11.39$ (-%40)
Wayfinder 12.49$ 3.74$ (-%70)
5D Chess With Multiverse Time Travel 11.99$ 5.75$ (-%52)
Frosthaven 18.99$ 15.19$ (-%20)
Munchkin Digital 14.99$ 8.24$ (-%45)
Tails of Iron 14.99$ 2.99$ (-%80)
Orebound 12.49$ 8.36$ (-%33)
Amerzone - The Explorer's Legacy 24.99$ 12.49$ (-%50)
Spirit Island 12.49$ 4.99$ (-%60)
Scythe: Digital Edition 10.49$ 2.09$ (-%80)
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 19.99$ 1.99$ (-%90)
Conan Exiles 18.99$ 7.59$ (-%60)
Northwind 10.49$ 8.39$ (-%20)
UnReal World 8.50$ 5.95$ (-%30)
Tails of Iron 2: Whiskers of Winter 14.99$ 7.49$ (-%50)
Amnesia: Rebirth 14.99$ 5.99$ (-%60)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

