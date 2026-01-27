[27 Ocak-2 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Headliners
|4.49$
|2.69$ (-%40)
|Arma 3
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Len's Island
|12.49$
|8.11$ (-%35)
|Lords of the Fallen
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|The Midnight Walk
|18.99$
|11.39$ (-%40)
|Wayfinder
|12.49$
|3.74$ (-%70)
|5D Chess With Multiverse Time Travel
|11.99$
|5.75$ (-%52)
|Frosthaven
|18.99$
|15.19$ (-%20)
|Munchkin Digital
|14.99$
|8.24$ (-%45)
|Tails of Iron
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|Orebound
|12.49$
|8.36$ (-%33)
|Amerzone - The Explorer's Legacy
|24.99$
|12.49$ (-%50)
|Spirit Island
|12.49$
|4.99$ (-%60)
|Scythe: Digital Edition
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|19.99$
|1.99$ (-%90)
|Conan Exiles
|18.99$
|7.59$ (-%60)
|Northwind
|10.49$
|8.39$ (-%20)
|UnReal World
|8.50$
|5.95$ (-%30)
|Tails of Iron 2: Whiskers of Winter
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Amnesia: Rebirth
|14.99$
|5.99$ (-%60)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.