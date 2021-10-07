Köpekler İsimleri Öğrenerek 2 Ay Akıllarında Tutabiliyor

Bilim insanları, 6 bordercollie cinsi köpeğin oyuncakların isimlerini öğrenme yeteneklerini inceledi. Çalışma sonucunda, 1 haftada en fazla 12 yeni oyuncak ismini öğrenen köpeklerin, bu isimleri 2 ay boyunca akılda tuttuğu görüldü.

Hayvan dostlarımız sadece çeşitli şapşal halleriyle değil, bazen zeka dolu hareketleri ve davranışlarıyla da dikkatimizi bir hayli çekebiliyor. Hayvanların kendi içlerindeki normalliklerine nazaran, insanlara benzeyen hareketleri daha çok ilgi görüyor. Bu doğrultuda, hayvanların insanları en çok mutlu ettiği ve zekalarını yansıttıkları eylemin ise konuşma davranışı olduğu düşünülüyor. Nitekim papağanlar bu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Bilim insanları, Genius Dog Challenge ile belirlenen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen 6 bordercollie cinsi köpeğin oyuncakların isimlerini öğrenme yeteneklerini inceledi. Çalışma sonucunda, köpeklerin 100'den fazla ismi akılda tuttuğu tespit edildi. Çalışmada, 1 haftada en fazla 12 yeni oyuncak ismini öğrenen köpeklerin, bu isimleri 2 ay boyunca akılda tuttuğu görüldü. Araştırmacılar, bunun insan dışındaki canlılarda bulunan kelime öğrenim deneyimiyle ilgili zihinsel mekanizmaları incelemek için güçlü bir model olduğunu öne sürdü.

Araştırmaya katılmak için 28’den fazla oyuncağın adını bildiklerini kanıtladılar

Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi'ndeki Aile Köpek Projesi'nden baş araştırmacı Shany Dro, yaptığı açıklamada, "Köpeklerin, 'oturma' veya 'çök' gibi eylemlerle alakalı kelimeleri kolayca öğrenebileceğini biliyoruz. Fakat çok az köpek nesnelerin isimlerini öğrenebilir. 2 yıldan fazla bir süredir tüm dünyada oyuncaklarının isimlerini öğrenmiş köpekleri aradık ve 6 tane bulmayı başardık" ifadelerine yer verdi. Araştırmaya katılan köpeklerin, Macaristan'dan Max, Brezilya'dan Gaia, Hollanda'dan Nalani, ABD'den Squall, Norveç'ten Whiskey ve İspanya'dan Rico olduğu öğrenildi. Köpeklerin, araştırmaya katılmak için 28'den fazla oyuncağın adını bildiklerini kanıtlamaları gerekiyordu.

Araştırma ekibinin başkanı Claudia Fugazza ise, "Bu yetenekli köpekler, yeni oyuncak isimlerini dikkate değer bir hızla öğrenebilirler. Önceki çalışmamızda, yeni bir oyuncak adını sadece 4 kez duyduktan sonra öğrenebileceklerini gördük. Fakat, bu denli kısa telkinle uzun süreli bir hafıza oluşturmadılar" şeklinde açıklamada bulundu.