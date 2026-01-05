28 Aralık - 4 Ocak: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 29 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 29 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvede yer almaya devam ederken filmlerde Doğulu en üst sıraya yerleşmiş.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Doğulu - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video CMXXIV - Netflix Tufan - Netflix Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix & TV+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - TV+ & HBO Max Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - TV+ & HBO Max İki Dünya Bir Dilek - Prime Video Bizim Hatamız - Prime Video F1 Filmi - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler