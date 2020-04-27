2K Games, Yeni WWE Oyunu WWE 2K Battlegrounds'u Duyurdu

2K Games'in sevilen yapımlarından olan WWE 2K oyunlarından simülasyon türündeki oyunların yenisinin bu yıl gelmeyeceği açıklanmıştı. 2K Games, arcade türündeki yeni WWE oyunu WWE 2K Battlegrounds'u duyurdu .

Geçtiğimiz hafta WWE'den oyun tutkunlarını üzecek bir açıklama gelmişti. WWE, bu sene içerisinde yeni bir WWE 2K oyunu gelmeyeceğini doğrulamıştı. 2K Games, bugün konu hakkında açıklama yaparak neden bu sene yeni WWE oyununun gelmeyeceğini açıkladı ve WWE 2K Battlegrounds oyununu duyurdu. Yeni arcade oyunu WWE 2K Battlegrounds, NBA 2K Playgrounds'un da yapımcılığını üstlenen Saber Interactive desteğiyle geliştirilecek.

Güreşçiler, bu yeni oyunda kabiliyetlerini göstererek oyunun yıldızı hâline gelecekler. 2K Games; oyun hakkında, "WWE 2K serisindeki standart güreş oyunu yerine eğlenceye odaklandık" şeklinde açıklama yaptı. WWE hayranlarını sevindiren haberlerden biri de WWE 2K Battlegrounds'un bu sonbaharda gelecek olması.

WWE 2K Battlegrounds'un fragmanı:

WWE 2K21 ele alındığında şirket; zayıf grafikleri ve oyun içi hataları nedeniyle eleştirilerin odağı olan WWE 2K20 oyunundan geri bildirim aldıklarını belirtti. Şirket, bir sonraki WWE oyununda kusursuz bir deneyim sunmak ve oyun tutkunlarını memnun etmek için yeni WWE 2K oyununda geliştirme takvimini genişlettiklerini açıkladı.

2K Games yaptığı basın açıklamasında, "Bir sonraki WWE 2K oyununda odağımızı kalite ve eğlenceye çevirerek öğrendiklerimizi kullanıyoruz. Bu verdiğimiz sözün bir parçası olarak geliştirme takvimini genişletiyoruz ve 2021 yılı için yeni bir WWE 2K oyunu yayınlamıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, ayrıca geliştirme süresinin uzaması nedeniyle WWE 2K19 için çalışan sunucuları aktif tutacaklarını da duyurdu.

2K Games, verdikleri bu kaliteli oyun sözünü başarıyla yerine getirebilmek amacıyla Patrick Gilmore'u işe aldı. Gilmore, video oyun endüstrisine 25 senesini harcayan başarılı bir yapımcı. Gilmore; Killer Instinct, Medal of Honor ve New World oyunlarından da tanıdığımız bir isim.