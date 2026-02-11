[3-10 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 3-10 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi yeniden ARC Raiders ele geçirmiş durumda.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (3-10 Şubat)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Nioh 3
|58.29$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|29.99$ (-%25)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|DOOM: The Dark Ages
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|NBA 2K26
|69.99$
|23.09$ (-%67)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.