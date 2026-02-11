[3-10 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 3-10 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi yeniden ARC Raiders ele geçirmiş durumda.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (3-10 Şubat)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim ARC Raiders 39.99$ - Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) EA SPORTS FC 26 69.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ - Dead by Daylight 14.99$ - Nioh 3 58.29$ - Black Desert 4.99$ - HELLDIVERS 2 39.99$ 29.99$ (-%25) Red Dead Redemption 2 59.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Forza Horizon 6 48.99$ - DOOM: The Dark Ages 49.99$ 16.49$ (-%67) Football Manager 26 49.99$ - NBA 2K26 69.99$ 23.09$ (-%67)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.