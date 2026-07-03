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[3-5 Temmuz] Call of Duty: Black Ops 7 Dâhil Toplam 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[3-5 Temmuz] Call of Duty: Black Ops 7 Dâhil Toplam 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

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Bugün ise 3-5 Temmuz 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 5.800 TL’yi aşan 5 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

[3-5 Temmuz] Call of Duty: Black Ops 7 Dâhil Toplam 5 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
2
Xbox Free Play Days

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL
Diablo IV 1.799,99 TL
Demonschool 529 TL
The Stone of Madness 141,25 TL
Ikonei Island: An Earthlock Adventure 154,50 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

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