Türkiye’de Savunma Sanayii'nin kalbi Elazığ Fırat Üniversitesi'nde atacak.

İki yıldır olduğu gibi bu sene de Savunma Sanayii Başkanlığı'nın katkıları ile Fırat Üniversitesi Teknoloji Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Milli Savunma Sanayii ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi" 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

10.30'da başlayacak olan zirve Savunma Sanayii Başkanlığı Helikopter, Arge ve Teknoloji Yönetimi, Sanayileşme Daire Başkanlıklarının yanısıra Aselsan, Aspilsan Enerji, FNSS Savunma Sistemleri, İlloğlu İnşaat Sanayi, Meteksan Savunma, ROKETSAN, STM, Tübitak SAGE, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin katılımları ile gerçekleşecektir.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan üniversite öğrenci ve akademisyenlerinin merakla beklediği bu zirvenin detayları için futag.net web sayfasını ve @teknoarge instagram hesabını takip edebilirsiniz.