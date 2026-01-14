Tümü Webekno
Tesla, 3 Sıra Koltuklu Model Y'yi Satışa Sundu: Ama...

Tesla, yeni Model Y için üç sıra koltuk opsiyonunu ABD'de satışa sundu. Ancak bu opsiyon, kullanışsız olması nedeniyle büyük tepki çekti. Tüketiciler, Çin'deki gibi daha uzun dingil mesafesi görmek istiyorlar. İşte Tesla'daki kavgayla ilgili detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, yeni Model Y ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Şirket, üç sıra koltuklu Model Y satışlarını ABD'de resmen başlattı. Ancak bu karar, ABD'deki Tesla hayranlarının tepkisiyle karşılaştı. Peki neler yaşandı?

Tesla'nın ABD'deki internet sitesine baktığımızda yeni Model Y için üç sıra koltuk özelliğinin bir opsiyon olarak sunulduğunu görüyoruz. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Ancak Tesla, üç sıra koltuklu Model Y'de herhangi bir boyut artışına gitmedi. Hâl böyle olunca üçüncü sıra koltuklar hem bagaj kapasitesini önemli ölçüde düşürüyor olması hem de sınırlı diz mesafesi nedeniyle kullanışlı değil.

Çin'deki Model Y'lerde daha fazla dingil mesafesi bulunuyor!

Başlıksız-1

Tesla Model Y'yi ABD'de tartışma konusu hâline getiren karar, Çin'de üretilen versiyonlarla ilgili. Öyle ki şirketin Çin oluşumu, üç sıra koltuklu Model Y'nin uzunluğunu 20 cm kadar artırdı. Böylelikle hem daha büyük bir bagaj alanı hem de yeterli diz mesafesi sunulmuş oldu. İşte ABD'de bunun yapılmamış olması, tüketicilerin tepkisine neden olmuş durumda.

Tesla, Tam Otonom Sürüş Sistemi (FSD) Satışlarını Durduruyor: Peki Şimdi Ne Olacak? Tesla, Tam Otonom Sürüş Sistemi (FSD) Satışlarını Durduruyor: Peki Şimdi Ne Olacak?

Üç sıra koltuklu Model Y, şu an için Avrupa pazarına sunulmadı. Hâl böyle olunca Türkiye ve Almanya gibi ülkelerde nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor. Tesla'nın ABD'deki üç sıra koltuk satışları, Avrupa'ya yönelik kararı etkileyebilir. Bakalım Elon Musk yönetimi, bu konuda nasıl bir aksiyon alacak...

