30 Bin TL Ödüllü Boyner Gamer Cup'ın Detayları Açıklandı

Boyner, koronavirüs salgını sebebiyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde e-spor tutkunları için yepyeni bir turnuva düzenliyor. FIFA 20 ve Counter Strike: Global Offensive oyunlarında mücadele edilebilecek olan turnuva 13 Mayıs’ta başlayacak.

Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişiye bulaşan ve 239 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs sebebiyle, dünyanın birçok noktasında insanlardan gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmaması isteniyor.

Evlerimize kapandığımız bu karantina döneminde yaptığımız şeylerden bir tanesi de oyun oynamak. İşte Boyner de vakitlerini evlerinde geçiren oyuncular için Boyner Game Cup e-spor turnuvası düzenliyor.

Boyner Game Cup

Boyner’in düzenlediği bu e-spor turnuvasında mücadele edilebilecek iki farklı oyun bulunuyor: Counter Strike: Global Offensive ve FIFA 20. Ülkemizde bir hayli popüler olan bu iki oyundan bir tanesi seçilerek 11 Mayıs tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.

13 Mayıs’ta başlayacak olan turnuvanın detayları ise şöyle;

CS: GO

5 vs 5 formatında özel turnuva sunucularında oynanacak olan CS: GO’da turnuva katılabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Katılacak takımların oyuncu sayısı ise en az 5, bir tanesi yedek olmak üzere en fazla 6 oyuncudan oluşabilecek. CS: GO turnuva formatı şöyle;

30 turdan oluşacak.

16 tur kazanan ilk takım galip sayılacaktır.

Skorlar 15’e 15 olması durumunda 6 ek tur oynanacaktır. 4 skora ilk ulaşan takım mücadeleyi kazanmış sayılıp bir üst tura çıkmaya hak kazanacaktır.

Taraf seçme grup finallerinden itibaren bıçak turu ile belli olacaktır.

Her turda hazırlık süresi 20 saniyedir.

Her turda satın alma süresi 20 saniyedir.

Turnuvanın birincisi olan takım 10 bin TL Boyner hediye çeki, ikincisi 7 bin 500 TL Boyner hediye çeki, üçüncüsü 5 bin TL Boyner hediye çeki kazanacak.

FIFA 20

1 vs 1 formatında düzenlenecek olan FIFA 20 turnuvası, Ultimate Team olarak oynanacak. Toplamda 12 dakika sürecek olan maçların zorluk seviyesi dünya klası olacak. FIFA 20 turnuvasının formatı ise şöyle;

Yarı final karşılaşmalarına kadar tek maçın en iyisi (Bo1) olarak oynanacak.

olarak oynanacak. Yarı final üç maçın en iyisi (Bo3) şeklinde oynanacak.

şeklinde oynanacak. Final ise beş maçın en iyisi (Bo5) şeklinde oynanacaktır.

FIFA 20 turnuvasının birincisi 3 bin 500 TL Boyner hediye çeki, ikincisi 2 bin 500 TL Boyner hediye çeki, üçüncüsü ise bin 500 TL Boyner hediye çeki kazanacak. Turnuvayla ilgili daha detaylı bilgiler için Boyner Game Cup internet sitesine gidebilirsiniz.