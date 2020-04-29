Twitch, Canlı E-Spor Turnuvalarını Bulmayı Kolaylaştırıyor

ABD merkezli oyun platformu Twitch, artan internet kullanımı karşısında platforma e-spor dizini ekleme kararı aldı. Buna göre izleyiciler, turnuvalara ve oyunculara daha kolay erişme imkânına sahip olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi, hayatlarını evden çıkmadan sürdürmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde çevrimiçi canlı yayın servislerinin kullanım oranında ciddi derecede artışlar yaşanıyor. O platformlardan biri Amazon’un sahibi olduğu Twitch.

Şubat ayına göre izlenme oranı %23 artan Twitch, artan trafiği dikkate alarak bir yeniliğe imza attı. Karantina döneminde e-spor etkinlikleri gittikçe artarken Twitch de platform üzerinde turnuvaları ve profesyonel oyunları takip etmenin bir yolu olarak önümüzdeki günlerde kullanıma sunacağı e-spor dizinini hayata geçirmeye karar verdi.

Twitch'ten e-spor dizini ekleme kararı:

Twitch, söz konusu yeniliğe ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. E-spor dizini; Rocket League Şampiyonası serisi, Twitch Rivals serisi ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nın da dâhil olduğu devam eden turnuvaların ve etkinliklerin bir listesini içerecek. Twitch kullanıcıları, hâlihazırda yayın yapan takımlara hangi profesyonel takım oyuncuların atandığını görme imkânı yakalayacak. Tüm bunların yanı sıra önerilen oyunlar, önceki maçlar, yayıncılar ve izleme geçmişinize dayalı etkinlikler de karşınıza çıkacak.

Öyle görünüyor ki yayın platformu tüm bu hamlelerle artan trafiğini katlayarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Geçtiğimiz şubat ayı verilerinde izlenme süresi %23 artan Twitch’i, %15,9 ile Microsoft’un yayın platformu Mixer ve oyun yayınlarının izlenme süresi %10,7 oranında yükselen YouTube takip etti. Facebook ise sadece %3,8’lik bir artış gösterebildi.

Twitch’in platforma ekleyeceği yeni e-spor dizini, hiç şüphesiz kullanıcılara etkinlikler, oyunlar ve ilgili olduğu oyuncuların yanı sıra yeni kanallar keşfetme konusunda da yardım sağlayacak. Yeniliğin, Twitch izleyicileri için oldukça kullanışlı bir eklenti olacağı su götürmez bir gerçek. Ek olarak söz konusu özellik daha az bilinen profesyonel oyuncular ve turnuvalara ışık tutarak bunların izlenme oranını artırmada domino etkisi yaratabilir.