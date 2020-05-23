Bir çevrimiçi istihbarat firmasının ortaya çıkardığı olaya göre, 29,1 milyon iş arayan Hintlinin kişisel verileri ücretsiz olarak Dark Web'de yayınlandı. Yayınlanan kişisel veriler arasında isimler, e-postalar, telefon numaraları ve iş deneyimleri de yer alıyor.

Siber suçlular, 29,1 milyon Hindistanlının kişisel verilerini Dark Web'de ücretsiz olarak paylaşıma açtı. Çevrimiçi istihbarat firması Cyble tarafından ortaya çıkarılan bu büyük veri ihlalinin iş arayan Hintlilerin kişisel bilgilerini içerdiği, bu bilgiler arasında isimler, e-postalar- telefon numaraları, ev adresleri, yetenekler ve iş deneyimleri gibi veriler de yer alıyor. Bu tip sızıntılarla her zaman karşılaştıklarını söyleyen şirket, son vakanın çok fazla kişisel bilgi içeriyor olmasıyla diğerlerinden ayrıldığına dikkat çekti.

Cyble tarafından yayınlanan ekran görüntüsünde Hindistan'ın önemli iş arama sitelerinin adının yer aldığı dosyalar görünse de şirket hâlâ sızıntının kaynağını araştırıyor. Bununla birlikte Cyble, sızıntının boyutları ve kişisel bilgilerin ayrıntılı oluşu dikkate alındığında kaynağın bir özgeçmiş toplayıcısı olduğunu düşündüğünü belirtti. Siber suçlular bu tip bilgileri kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şirket muhbirliği gibi çeşitli kötü emelleri için kullanmak adına ele geçiriyorlar.

Siber hırsızlık yaygınlaşıyor

Cyble yakın zamanda Facebook ve Hintli bir eğitim teknolojisi şirketi olan Unacademy'nin hacklendiğini ortaya çıkarmıştı. Bir başka örnekte, insanların iki ayrı öğeyi kıyaslamasına olanak sağlayan bir telefon uygulamasının hacklendiğini fark eden Cyble, buradan elde edilen kişisel verilen 0,85 Bitcoin'e (yaklaşık 8.000 dolar, yani 54.517 TL) satışa çıkarıldığını tespit etmişti.

Yakın zamanda Safety Detectives'in araştırma ekibi, Vietnam'da bulunan 12 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdırıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre veriler Elasticsearch sunucusunda bulundu ve geçen ocak ayında yine Vietnamlı kullanıcılara yönelik yapılan ihlalden kayıtları da içerisinde barındırıyor. 3 GB'ın üzerindeki veriler arasında İsim, soy isim, doğum yeri, şu anda yaşadığı yer, eğitim bilgileri, doğum tarihi, GPS koordinatları ve e-posta adresleri bilgileri yer alıyor. Daha birkaç hafta önce bir hacker 267 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini satarken yakalanmıştı.

Geçen sene 'Gnosticplayers' takma adını kullanan bir hacker, dünyanın dört bir yanından altı farklı şirketin hizmetlerini kullanan 26 milyon kişinin kişisel verilerini satışa çıkarmıştı. Bu kişisel veriler, Deep Web’de 1,4231 Bitcoin'e (o zamanlar yaklaşık 4.940 dolara tekabül ediyordu) bir ücret karşılığında satılıyor. Daha önce bu bilgisayar korsanı, üç kez kullanıcıların kişisel bilgilerini satışa çıkarmıştı.