Müzik dünyasının bilindik isimlerinden Native Instruments, normalde 50 dolara (yaklaşık 320 TL) satılan Analog Dreams uygulamasını ücretsiz yaptı. Uygulamayı indirmek için yazımızdan yardım alabilirsiniz.

Koronavirüs salgını yüzünden tüm dünya virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evine kapanmış durumda. Elbette insanların büyük çoğunluğu evlerinde kaldıkları zaman fazlasıyla sıkılabiliyorlar. Fakat insanlar bu durumdayken onları görmezden gelmeyerek sıkıntılarına çare arayanlar da yok değil.

Bugüne kadar birçok uygulama, oyun veya hizmetin salgın nedeniyle kısa süreliğine ücretsiz hale geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu uygulamalara son olarak müzikle ilgilenenlerin yakından tanıyacağı Native Instruments’ın sevilen bir uygulaması katıldı. Native Instruments, Analog Dreams uygulamasını ücretsiz yaptı.

320 TL’lik Analog Dreams ücretsiz oldu:

Native Instruments tarafından geliştirilen Analog Dreams uygulaması, evinizdeki bilgisayarınızı kolayca bir synthesizer’a çevirmenizi sağlıyor. Uygulama içerisinde bulunan birçok paket, Analog Dreams ile hayalinizdeki sesi gerçeğe çevirmenizi ve bunu kaydetmenizi sağlıyor.

Özellikle 70’ler ve 80’lerin synthesizer tonlarını dijital ortamda en güzel şekilde yansıtmayı başaran Analog Dreams, normalde 50 dolar gibi bir fiyat etiketiyle alıcı buluyordu. Fakat Native Instruments, evde kalan ve içinde müzik merakı olan herkes için bu uygulamayı ücretsiz yaptı. Uygulamayı 31 Mart gününe kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Analog Dreams nasıl indirilir?

Native Instruments’ın Analog Dreams uygulamasını indirmeniz için öncelikle şirketin Native Access uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı bu bağlantıdan indirip kurduktan sonra kendinize bir hesap oluşturmalısınız. Ardından uygulamadan ayrılarak yeniden Native Instruments’ın sitesine dönün.

Siteye döndükten sonra burada az önce oluşturduğunuz hesaba giriş yapın. Ardından bu bağlantıdaki “Free Download” seçeneğine tıklayın ve buradan “Get Analog Dreams” butonuna basın. Artık Analog Dreams uygulamasına sahip olsanız da uygulamanın Native Access hesabınızda görülmesi sistemdeki yoğunluk nedeniyle 2 saat kadar alabilir.

Daha sonra Native Access üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kontakt ve Kontakt 6 Player uygulamalarını indirin ve yükleyin. Bu işlemin ardından kütüphanenizde yer alacak Analog Dreams'i kurarak Kontakt üzerinden müzik yapmaya başlayabilirsiniz.