Geliştirme Süreci Yıllar Süren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Geliştirme süreci yıllar boyunca bitmeyen ve sayısız ekip tarafından el değiştiren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Gecenin karanlığı Seattle sokaklarına çökerken, vampir toplumu içten içe kaynayan bir savaşın eşiğinde duruyor. Yıllar süren bekleyişin, geliştirici değişikliklerinin ve sayısız ertelemenin ardından, kült klasik rol yapma oyununun devamı nihayet aramızda.

The Chinese Room tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayımlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bizleri bir kez daha Karanlık Dünya'nın (World of Darkness) entrika, ihanet ve kan dolu yaşamına davet ediyor. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 konusu

Oyun, bizi modern zaman Seattle'ına götürüyor. Oyuncular, 100 yıllık bir uykudan (torpor) uyanan Phyre (veya "Göçebe" - Nomad) adında bir Elder (Kıdemli) Vampiri canlandırıyor. Phyre, uyandığında kendini tanımadığı bir şehirde ve vampir klanları arasında patlak vermek üzere olan bir iç savaşın ortasında buluyor.

Hikâyenin merkezinde, Phyre'ın kanına gizemli bir şekilde hapsolmuş bir ses yatıyor: Fabien. 1920'lerden kalma bir vampir dedektif olan Fabien, hem Phyre'a bu yeni dünyada rehberlik ediyor hem de ikiliyi yüz yıl öncesinden kalma, çözülmemiş bir cinayet davasının içine çekiyor. Phyre, bir yandan Seattle'ın vampir Sarayı'ndaki (The Court) güç dengelerini yönetmek, müttefikler kazanmak ve düşmanlarını alt etmek zorundayken, bir yandan da hem ölümsüz hem de ölümlü toplumu tehdit eden bu neo-noir gizemi çözmelidir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nasıl bir oyun?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, birinci şahıs bakış açısına (FPS) sahip bir aksiyon-rol yapma (Action-RPG) oyunudur. İlk oyunun derin RPG köklerinden ziyade daha akıcı bir aksiyona odaklanan yapım, aşağıdaki temel oynanış mekaniklerine sahiptir:

Aksiyon Odaklı Savaş : Oyun, yakın dövüş, kaçınma ve vampir disiplinleri (özel güçler) üzerine kurulu hızlı bir savaş sistemi sunar.

: Oyun, yakın dövüş, kaçınma ve vampir disiplinleri (özel güçler) üzerine kurulu hızlı bir savaş sistemi sunar. Klan Seçimi : Maceranızın başında seçtiğiniz klan (Ventrue, Tremere, Banu Haqim, Lasombra, Toreador veya Brujah), yetenek ağacınızı ve kullanabileceğiniz özel disiplinleri belirler. Örneğin, Ventrue zihin kontrolüne odaklanırken, Banu Haqim gizlilikte ustalaşır.

: Maceranızın başında seçtiğiniz klan (Ventrue, Tremere, Banu Haqim, Lasombra, Toreador veya Brujah), yetenek ağacınızı ve kullanabileceğiniz özel disiplinleri belirler. Örneğin, Ventrue zihin kontrolüne odaklanırken, Banu Haqim gizlilikte ustalaşır. Hareket ve Dikeylik : Phyre, bir Kıdemli Vampir olarak olağanüstü hareket kabiliyetlerine sahiptir. Duvarlara tırmanabilir, yüksek yerlere zıplayabilir, havada süzülebilir ve süper hızda koşabilirsiniz. Seattle'ın dikey yapısı bu yetenekleri kullanmak üzerine tasarlanmıştır.

: Phyre, bir Kıdemli Vampir olarak olağanüstü hareket kabiliyetlerine sahiptir. Duvarlara tırmanabilir, yüksek yerlere zıplayabilir, havada süzülebilir ve süper hızda koşabilirsiniz. Seattle'ın dikey yapısı bu yetenekleri kullanmak üzerine tasarlanmıştır. Maskeli Balo (The Masquerade) : Serinin temel kuralı bu oyunda da geçerlidir. İnsanların önünde vampir güçlerinizi kullanmak veya onlardan beslenmek "Maskeli Balo'yu" ihlal eder. Bu durum, önce polislerin, ardından da diğer vampir avcılarının dikkatini çekerek başınıza büyük dertler açar.

: Serinin temel kuralı bu oyunda da geçerlidir. İnsanların önünde vampir güçlerinizi kullanmak veya onlardan beslenmek "Maskeli Balo'yu" ihlal eder. Bu durum, önce polislerin, ardından da diğer vampir avcılarının dikkatini çekerek başınıza büyük dertler açar. Diyalog ve Seçimler: Oyun, dallanıp budaklanan diyalog sistemlerine sahiptir. Verdiğiniz kararlar, çeşitli karakterler ve klanlarla olan ilişkinizi etkileyerek hikayenin gidişatını değiştirir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi

Yıllar süren ertelemelerin ardından Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde resmî olarak piyasaya sürüldü. Oyun şu anda satın alınabilir ve oynanabilir durumda.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hangi platformlarda var?

PC

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 35.99$ Epic Games (PC) 1.150 TL PlayStation Store (PS5) 2.579 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 1.450 TL

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sistem gereksinimleri