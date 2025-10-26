Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Geliştirme Süreci Yıllar Süren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Geliştirme süreci yıllar boyunca bitmeyen ve sayısız ekip tarafından el değiştiren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Geliştirme Süreci Yıllar Süren Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Gecenin karanlığı Seattle sokaklarına çökerken, vampir toplumu içten içe kaynayan bir savaşın eşiğinde duruyor. Yıllar süren bekleyişin, geliştirici değişikliklerinin ve sayısız ertelemenin ardından, kült klasik rol yapma oyununun devamı nihayet aramızda.

The Chinese Room tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayımlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bizleri bir kez daha Karanlık Dünya'nın (World of Darkness) entrika, ihanet ve kan dolu yaşamına davet ediyor. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 konusu

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Oyun, bizi modern zaman Seattle'ına götürüyor. Oyuncular, 100 yıllık bir uykudan (torpor) uyanan Phyre (veya "Göçebe" - Nomad) adında bir Elder (Kıdemli) Vampiri canlandırıyor. Phyre, uyandığında kendini tanımadığı bir şehirde ve vampir klanları arasında patlak vermek üzere olan bir iç savaşın ortasında buluyor.

Hikâyenin merkezinde, Phyre'ın kanına gizemli bir şekilde hapsolmuş bir ses yatıyor: Fabien. 1920'lerden kalma bir vampir dedektif olan Fabien, hem Phyre'a bu yeni dünyada rehberlik ediyor hem de ikiliyi yüz yıl öncesinden kalma, çözülmemiş bir cinayet davasının içine çekiyor. Phyre, bir yandan Seattle'ın vampir Sarayı'ndaki (The Court) güç dengelerini yönetmek, müttefikler kazanmak ve düşmanlarını alt etmek zorundayken, bir yandan da hem ölümsüz hem de ölümlü toplumu tehdit eden bu neo-noir gizemi çözmelidir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nasıl bir oyun?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, birinci şahıs bakış açısına (FPS) sahip bir aksiyon-rol yapma (Action-RPG) oyunudur. İlk oyunun derin RPG köklerinden ziyade daha akıcı bir aksiyona odaklanan yapım, aşağıdaki temel oynanış mekaniklerine sahiptir:

  • Aksiyon Odaklı Savaş: Oyun, yakın dövüş, kaçınma ve vampir disiplinleri (özel güçler) üzerine kurulu hızlı bir savaş sistemi sunar.
  • Klan Seçimi: Maceranızın başında seçtiğiniz klan (Ventrue, Tremere, Banu Haqim, Lasombra, Toreador veya Brujah), yetenek ağacınızı ve kullanabileceğiniz özel disiplinleri belirler. Örneğin, Ventrue zihin kontrolüne odaklanırken, Banu Haqim gizlilikte ustalaşır.
  • Hareket ve Dikeylik: Phyre, bir Kıdemli Vampir olarak olağanüstü hareket kabiliyetlerine sahiptir. Duvarlara tırmanabilir, yüksek yerlere zıplayabilir, havada süzülebilir ve süper hızda koşabilirsiniz. Seattle'ın dikey yapısı bu yetenekleri kullanmak üzerine tasarlanmıştır.
  • Maskeli Balo (The Masquerade): Serinin temel kuralı bu oyunda da geçerlidir. İnsanların önünde vampir güçlerinizi kullanmak veya onlardan beslenmek "Maskeli Balo'yu" ihlal eder. Bu durum, önce polislerin, ardından da diğer vampir avcılarının dikkatini çekerek başınıza büyük dertler açar.
  • Diyalog ve Seçimler: Oyun, dallanıp budaklanan diyalog sistemlerine sahiptir. Verdiğiniz kararlar, çeşitli karakterler ve klanlarla olan ilişkinizi etkileyerek hikayenin gidişatını değiştirir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 çıkış tarihi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yıllar süren ertelemelerin ardından Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde resmî olarak piyasaya sürüldü. Oyun şu anda satın alınabilir ve oynanabilir durumda.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hangi platformlarda var?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

  • PC
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X|S

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 fiyatı ne kadar?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Platform Fiyat
Steam (PC) 35.99$
Epic Games (PC) 1.150 TL
PlayStation Store (PS5) 2.579 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 1.450 TL

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sistem gereksinimleri

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 480 (8GB) / Intel Arc A580 (8GB NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11
Beklemekten Âdeta Ağaç Olduğumuz The Elder Scrolls VI'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Beklemekten Âdeta Ağaç Olduğumuz The Elder Scrolls VI'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Çıksa da Oynasak: Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Çıksa da Oynasak: Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim