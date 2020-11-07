Netflix'in bu sene haftalarca en çok izlenen filmler listesinde kalan filmi 365 Gün, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu. Film, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %0 aldı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi, film izleme platformu olan Netflix, kullanıcılarına gerek üçüncü tarafların yapmış olduğu gerekse kendi orijinal içerikleri olan birçok yapım sunuyor. Ancak sunulan bu yapımların kalitesi, kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara da neden oluyor.

Bu tartışmaların döndüğü son filmlerden bir tanesi de Polonya yapımı 365 dni (365 Gün) filmi olmuştu. Haftalarca Netflix'te en çok izlenen filmler listesinde yer alan yapım, elde ettiği yüksek izlenmelerin aksine hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı.

365 Gün filmi, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %0 aldı

Yönetmenlik koltuğunda Barbara Bialowas ve Tomasz Mandes'in yer aldığı 365 Gün, IMDb'de 42.211 kişi tarafından oylandı ve ortalamada 3,3 puan alabildi. Ayrıca IMDb'deki puan dağılımına baktığımızda filmin 4.752 kişiden 10/10 puan aldığı da görülüyor. Film, ayrıca Metacritic'te seyircilerden 1,1 puan alırken yeterli sayıda eleştirmen (4) filmi puanlamadığı için Metascore'u oluşmadı.

Film, bir diğer popüler film puanlama sitesi olan Rotten Tomatoes'ta ise eleştirmenlerden %0 almayı "başardı." Filmin seyirci puanı ise %29. Ancak Rotten Tomatoes'un bu puanlama sistemi seyircilerin kafasını karıştırabilir. Film, aslında Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlerden 0/100 ya da 0/10 almadı. Filmin eleştirmenlerden aldığı ortalama puan 1,9/10.

Peki, bu %0 nereden geliyor? %0, aslında Rotten Tomatoes'un puanlama sisteminden kaynaklanıyor. Eleştirmenlerin yorumları "Taze" (Fresh) ya da "Çürük" (Rotten) olarak alınıyor ve daha sonra yüzdeyle hesaplanarak puanı çıkartılıyor. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere filmi değerlendiren 15 eleştirmenin tamamı Çürük olarak değerlendirdiği için filmin yüzde puanı da %0 olarak ortaya çıkıyor. Peki, siz filmi izlemiş miydiniz? Sizin filmle ilgili düşünceleriniz neler?