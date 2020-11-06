Netflix’in sevilen dizisi The Witcher’ın ikinci sezon çekimleri büyük bir hızla devam ediyor. Şubat 2021’de tamamlanması beklenen çekimlere ait yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Yennefer ve diğer büyücüler görülüyor.

Önümüzdeki yıllarda CD Projekt RED tarafından aynı isimli kitaptan uyarlanan oyun serisi The Witcher, günümüzde büyük bir popülariteye sahip. Geçtiğimiz sene Netflix’te dizi olarak da karşımıza çıkan bu ilgi çekici fantastik hikaye, dizinin yakaladığı başarının ardından hızlı bir şekilde 2. sezon çekimleri için de çalışmalar başlamıştı.

2021 yılında yine Netflix’te yayınlanması beklenen The Witcher’ın ikinci sezon çekimlerine ait yeni görseller gelmeye devam ediyor. Geçen birkaç aydan beri çekimleri devam eden yeni sezona ait paylaşılan son fotoğraflarda Yennefer ve onun beraberindeki pek çok büyücüyü görebiliyoruz. Paylaşılan görsellere baktığımızda neredeyse tamamının büyücülerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki yeni sezonda da büyücüleri birlikte görmeye devam edeceğiz.

2. Sezonda neler olacak?

Kitaplar ve oyunlardan bildiğimiz hikayeye göre The Witcher’ın ikinci sezonunda Geralt’ın Ciri’yi Kaer Morhen’e götürüp eğittiğini göreceğiz. Bu noktada elbette çeşitli aksiyon sahneleri ve yolculuklar görmeyi bekliyoruz. Ayrıca Netflix, diziyi her noktada kitaplara uygun bir şekilde götürmek istememiş olabilir.

İkinci sezon çekimleri ne zaman bitecek?

The Witcher’ın yeni sezonuyla ilgili en çok merak edilen şey ne zaman yayınlanacağı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor, ancak çekimlerin Şubat 2021 tarihinden önce tamamlanacağı öngörülüyor. Dizinin çekimleri tamamlandıktan sonra ise ilkbahar - yaz aylarında Geralt’ın maceralarına birlikte tanık olmayı bekliyoruz. Dizi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.