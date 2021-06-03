3D Baskıda Kullanılabilen Bir 'Yaşayan' Materyal Geliştirildi

Hollanda Delft Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3 boyutlu biyobaskı tekniğini kullanarak yosun hücrelerinden oluşan bir 'yaşayan' materyal üretmeyi başardı. Fotosentez yaparak en az 3 gün kendi kendine yaşayabilen bu canlı materyal, ilerleyen dönemlerde farklı gezegenlerde yeni oksijen kaynağımız olabilir.

Bugüne kadar çeşitli hücrelerden üretilen canlı materyallerin en büyük sorunu, dayanıksız ve kullanım alanlarının son derece dar olmasıydı ancak Delft Teknik Üniversitesi'nde görev alan araştırmacıların 3 boyutlu biyobaskı kullanarak ürettiği yeni bir materyal, bu sorunların artık ortadan kalktığını kanıtladı.

Doçent doktor Marie Aubin-Tam liderliğinde yönetilen projede, fotosentez yapabildiği için beslenmeye ihtiyaç duymayan ve kendi kendine birkaç gün yaşayabilen canlı materyal üretildi. Bu canlı materyalin hem parçalanıp tamamen geri dönüştürülebilir olması, hem üretim maliyetinin son derece az olması hem de dayanıklı olması, bilim dünyasında yeni bir umut ışığı yarattı.

Yapay materyal, tıpkı bitkiler gibi nefes alıyor

Marie Aubin-Tam, canlı materyal ile ilgili "Canlı materyalleri artık üretebiliyor olmak, gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Fotosentetik canlı malzememizin en büyük avantajı, gerçek yaşam ortamlarında mekanik olarak son derece sağlam olması" ifadelerinde bulundu.

Araştırma kapsamında bilim insanları, 3 boyutlu yazıcının mürekkebine milimetre ölçekli çözünürlükte bakteriyel selüloz ekledi ve orijinal şeklini kaybetmeden bükülebilen ve kırılmaya karşı bir materyal ortaya çıkardılar. İçerisinde alg bazlı hücreler barındıran bu yapay yapraklar, tıpkı bitkiler gibi fotosentez yapıyor, nefes alıyor ve bulunduğu ortama ayak uydurabiliyor.

Biyolojik olarak tamamen parçalanabilir olan bu materyal, aynı zamanda uygun ölçeklerde hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Yapay yapraklar, ilerleyen dönemde en çok astronotların işine yarayacak gibi duruyor. Yaprakların oksijen üretip uzun bir süre kendi başlarına yaşayabilmesi Mars'a gönderilmesi hayal edilen koloninin yaşam kaynağı olabilir. Araştırmacılara göre bu malzeme, aynı zamanda soğuk günlerde ısı yalıtımında ve yağışlı havalarda su geçirmez bir madde olarak da kullanılabilir.