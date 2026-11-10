Mercedes-Benz, Kasım 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi, S-Serisi, EQE, EQS, GLA, GLB, GLC, GLE, GLS, G-Serisi, Mercedes-AMG modelleri ve Mercedes-Maybach modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Mercedes-Benz’in Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım-motor seçeneklerini ve fiyat detaylarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
Mercedes-Benz fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|A-Serisi
|3.420.500 TL
|-
|CLA
|4.449.000 TL
|-
|CLA Shooting Brake
|5.017.000 TL
|-
|C-Serisi All-Terrain
|6.183.000 TL
|-
|C-Serisi
|6.360.000 TL
|-
|EQE
|6.292.000 TL
|-
|GLA
|4.903.500 TL
|-
|GLB
|4.661.000 TL
|-
|GLC Coupé
|7.637.000 TL
|-
|GLC
|5.863.000 TL
|-
|GLE Coupé
|14.784.000 TL
|-
|E-Serisi
|8.689.000 TL
|-
|CLE Coupé
|8.897.500 TL
|-
|CLE Cabriolet
|9.976.000 TL
|-
|EQS
|11.845.000 TL
|-
|GLE
|14.281.000 TL
|-
|GLE Coupé
|14.784.000 TL
|-
|GLS
|22.606.000 TL
|-
|G-Serisi
|15.715.000 TL
|-
|Mercedes-AMG SL
|17.449.000 TL
|-
|Mercedes-AMG GT
|17.347.000 TL
|-
|Mercedes-Maybach S-Serisi
|38.485.000 TL
|-
|Mercedes-Maybach GLS
|33.583.000 TL
|-
|Mercedes-Maybach SL
|39.567.000 TL
|-
A-Serisi fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|1.332 cc, 163 bg Benzin
|A 200 AMG
|3.420.500 TL
A-Serisi, Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki giriş modellerinden biri. Sportif AMG donanımıyla sunulan model, kompakt gövdeyi markanın tasarım ve teknoloji yaklaşımıyla birleştiriyor.
CLA fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|CLA 200+ AMG
|4.449.000 TL
|Benzin
|CLA 220 4MATIC AMG
|4.873.000 TL
CLA, kompakt sınıfta sportif sedan formunu öne çıkaran modellerden biri. Kasım 2026 listesinde tamamen elektrikli CLA 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli CLA 220 4MATIC birlikte bulunuyor.
CLA Shooting Brake fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG
|5.017.000 TL
CLA Shooting Brake, CLA ailesinin daha uzun tavan ve genişletilmiş arka bölüm sunan gövde tipi. Sportif çizgileri korurken sedan versiyona göre daha kullanışlı bir yaşam alanı ve bagaj yapısı sunuyor.
C-Serisi fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|C 200 4MATIC AMG
|6.550.000 TL
|Benzin
|C 200 4MATIC 140th Year Edition
|7.351.500 TL
|Elektrik
|C 400 4MATIC AMG
|6.360.000 TL
C-Serisi ailesinde C 200 4MATIC seçeneklerinin yanında 489 bg gücündeki elektrikli C 400 4MATIC de bulunuyor.
C-Serisi All-Terrain fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|C 200 4MATIC All-Terrain
|6.183.000 TL
C 200 4MATIC All-Terrain, standart C-Serisi'nin daha maceracı ve çok yönlü kullanım anlayışına sahip versiyonu. Yerden yüksek gövde yapısı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle diğer C-Serisi seçeneklerinden ayrılıyor.
EQE fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|EQE 280 AMG
|6.292.000 TL
|Elektrik
|EQE 350 4MATIC AMG
|7.188.000 TL
Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli üst orta sınıf sedan ailesinden EQE, elektrikli sürüşü daha geleneksel sedan gövde yapısıyla birleştiriyor.
E-Serisi fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|E 180 Exclusive
|8.689.000 TL
|Benzin
|E 180 AMG
|8.756.000 TL
|Dizel
|E 220 d 4MATIC Exclusive
|11.484.000 TL
|Dizel
|E 220 d 4MATIC AMG
|11.567.000 TL
|Benzin-Elektrik
|Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance
|21.051.000 TL
E-Serisi, Mercedes-Benz'in konfor ve teknoloji odağını temsil eden üst orta sınıf modellerinden biri. Kasım listesinde benzinli ve dizel seçeneklerin yanında yüksek performanslı AMG hibrit versiyon da bulunuyor.
GLA fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|GLA 200 AMG
|4.903.500 TL
GLA, Mercedes-Benz'in kompakt SUV ailesindeki modellerinden biri. Kompakt boyutlarını yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren model, Kasım listesinde 163 bg gücündeki GLA 200 AMG versiyonuyla yer alıyor.
GLB fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|GLB 200+ AMG
|4.661.000 TL
|Benzin
|GLB 220 4MATIC AMG
|5.297.000 TL
GLB, kompakt SUV gövdesini daha geniş kullanım alanıyla birleştiriyor. Kasım 2026 listesinde elektrikli GLB 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli GLB 220 4MATIC seçenekleri bulunuyor.
GLC fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|GLC 200 AMG
|5.863.000 TL
|Elektrik
|GLC 400 4MATIC AMG
|7.053.000 TL
|Elektrik
|GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG
|7.371.500 TL
|Benzin
|GLC 180 AMG
|7.241.000 TL
|Dizel
|GLC 300 d 4MATIC AMG
|9.333.000 TL
Güncel listede GLC ailesinde hem tamamen elektrikli hem de benzinli/dizel seçenekler bulunuyor.
GLC Coupé fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|GLC 180 Coupé AMG
|7.637.000 TL
|Benzin
|Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance
|10.779.000 TL
|Benzin-Elektrik
|Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé
|15.448.000 TL
GLC Coupé, SUV gövdesini daha alçak ve eğimli tavan çizgisiyle birleştiriyor. GLC ailesinin daha sportif görünümlü seçeneği olan model, standart motorun yanında AMG performans versiyonlarıyla da sunuluyor.
GLE fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Dizel
|GLE 300 d 4MATIC AMG
|14.281.000 TL
GLE, Mercedes-Benz'in büyük SUV ailesinde daha üst sınıfta yer alıyor. Geniş gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli dizel motoruyla daha fazla alan ve uzun yol odaklı kullanım arayanlara hitap ediyor.
GLE Coupé fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Dizel
|GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG
|14.784.000 TL
GLE Coupé, GLE'nin geniş SUV yapısını daha sportif bir silüetle birleştiriyor. Kasım 2026 listesinde 269 bg gücündeki GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG tek versiyonla yer alıyor.
GLS fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Dizel
|GLS 450 d 4MATIC AMG
|22.606.000 TL
GLS, Mercedes-Benz SUV ailesinin en üst noktalarından birinde konumlanıyor. Kasım 2026 listesinde GLS 450 d 4MATIC AMG versiyonu yer alıyor. Model, geniş iç hacim ve lüks SUV beklentisini bir arada isteyen kullanıcılar için fiyat listesinde kendine yer buluyor.
G-Serisi fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|G 580 Heritage
|15.715.000 TL
|Benzin
|G 500 Heritage
|24.856.000 TL
|Dizel
|G 450 d Heritage
|23.351.000 TL
|Benzin
|Mercedes-AMG G 63 Performance
|32.292.000 TL
G-Serisi, Mercedes-Benz’in ikonik SUV modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde geniş seçeneklerle yer alıyor. Elektrikli G 580 Heritage, dizel G 450 d Heritage, benzinli G 500 Heritage ve AMG G 63 Performance versiyonları listede dikkat çekiyor.
EQS fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Elektrik
|EQS 500 4MATIC Inspiration
|11.845.000 TL
EQS, Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli lüks sedan ailesinde yer alıyor. Geniş gövdesi, yüksek güç çıkışı ve elektrikli aktarma sistemiyle markanın elektrikli model gamındaki üst sınıf seçeneklerden birini oluşturuyor.
CLE Coupé fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|CLE 300 4MATIC Coupé AMG
|8.897.500 TL
|Benzin
|Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance
|14.522.000 TL
CLE Coupé, Mercedes-Benz'in iki kapılı sportif modellerinden biri. Daha güçlü AMG versiyonuyla birlikte sunulan model, coupé tasarımını günlük kullanıma uygun bir otomobil yapısıyla bir araya getiriyor.
CLE Cabriolet fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG
|9.976.000 TL
CLE Cabriolet, CLE ailesinin açılır tavanlı versiyonu. Dört tekerlekten çekiş sistemi, AMG donanımı ve açık tavanlı gövde yapısıyla daha özel bir sürüş deneyimi hedefleyen kullanıcılar için konumlanıyor.
Mercedes- AMG SL fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Mercedes-AMG SL 43 Performance
|17.449.000 TL
Mercedes-AMG SL, markanın performans ve lüksü bir arada sunduğu açık tavanlı modellerinden biri. Kasım 2026 listesinde 421 bg gücündeki SL 43 Performance yer alıyor.
Mercedes-AMG GT fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Mercedes-AMG GT 43 Performance
|17.347.000 TL
|Benzin
|Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+
|34.529.000 TL
Mercedes-AMG GT, AMG'nin performans odaklı modellerinin başında geliyor.
Mercedes Maybach S-Serisi fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+
|38.485.000 TL
Mercedes-Maybach S-Serisi, Mercedes-Benz'in ultra lüks sedan ailesinde yer alıyor. S-Serisi'nin sunduğu konfor ve teknolojiyi daha özel malzemeler ve Maybach'a özgü tasarım yaklaşımıyla bir üst seviyeye taşıyor.
Mercedes Maybach GLS fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+
|33.583.000 TL
Mercedes-Maybach GLS, büyük SUV gövdesini Maybach'ın lüks anlayışıyla birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motoruyla Mercedes-Benz'in en özel SUV seçeneklerinden biri olarak listeleniyor.
Mercedes Maybach SL fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Benzin
|Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series
|39.567.000 TL
Mercedes-Maybach SL, Maybach ailesinin sportif ve açık tavanlı modeli. SL 680 Monogram Series, lüks roadster karakterini Maybach'ın özel tasarım ve donanım yaklaşımıyla bir araya getiriyor.
Kaynak: Mercedes-Benz