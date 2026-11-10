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iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

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Apple, iPhone için hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları içeren iOS 27.2.1 güncellemesini yayımladı.

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni bir ara yazılım güncellemesi olan iOS 27.2.1 sürümünü bugünden itibaren kullanıma sundu.

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Ekim ayının sonlarında büyük yeniliklerle gelen iOS 27.2'nin ardından yayımlanan bu güncelleme, sistemdeki hataları gidermeye ve güvenliği artırmaya odaklanıyor.

İçerikten Görseller

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!
gorsel_20261110_120704

Hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları

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Büyük güncellemelerin ardından sıkça görüldüğü üzere Apple, bir önceki sürümde ortaya çıkan bazı sorunları çözmek için hızlıca bir ara güncelleme yayınladı. Şirketin paylaştığı resmî sürüm notlarında, bu güncellemenin iPhone için önemli hata düzeltmeleri ve en güncel güvenlik yamalarını içerdiği belirtiliyor.

Apple'ın güvenlik güncellemelerine dair detayları paylaştığı resmî destek sayfası henüz yeni sürümün ayrıntılarıyla güncellenmedi ancak önümüzdeki saatlerde teknik detayların eklenmesi bekleniyor. Öte yandan, iPad kullanıcıları için de benzer düzeltmeleri içeren iPadOS 27.2.1 güncellemesi eş zamanlı olarak yayınlandı.

iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunacak bir sonraki büyük sürüm olan iOS 27.3 ise şu anda beta aşamasında test ediliyor. Yakında tüm kullanıcılara ulaşması beklenen bu güncellemenin, Siri Recap dâhil olmak üzere önemli Siri yapay zekâ iyileştirmeleri, yeni Apple Music özellikleri ve çok daha fazlasını getirmesi bekleniyor.

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