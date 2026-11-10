Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi, 32 yıllık Neckarsulm üretiminin ardından A8'e veda ediyor ancak 2030 öncesi yeni bir halef ve geçici amiral gemisi Q9 yolda.

Audi, Almanya'nın Neckarsulm fabrikasındaki A8 üretimini resmen durdurdu. Auto Motor and Sport dergisinin haberine göre markanın amiral gemisi lüks sedanının son örneği ekim ayı ortasında montaj hattından indi ve tesisteki 32 yıllık üretim serüveni noktalandı.

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1994 yılında alüminyum yoğunluklu yapısı ve Space Frame teknolojisiyle D2 nesli olarak çıkış yapan A8, Mercedes S-Serisi ve BMW 7 Serisi'ne karşı büyük bir rekabet başlatmıştı. Dört nesil boyunca evrimleşen modelin 2017'de tanıtılan ve 2021'de makyajlanan D5 kasası böylece doğal ömrünü tamamladı. Audi, Almanya'da bireysel siparişleri şubat ayında durdurmuştu.

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Üretimi sona erdi

Üretimin sona ermesiyle Neckarsulm'da boşalan montaj kapasitesi A5 Sedan, A5 Avant ve bunların S ile RS versiyonlarının üretimi için kullanılacak. Bu değişim, lüks sedanların eskisi kadar talep görmemesi nedeniyle değişen öncelikleri yansıtıyor. S-Serisi ve 7 Serisi yoluna devam etse de segmentteki bir diğer önemli oyuncu olan Lexus LS de yakında veda etmeye hazırlanıyor.

Ancak A8'in Neckarsulm'dan ayrılışı, Audi'nin lüks sedan segmentinden kalıcı olarak çekildiği anlamına gelmiyor. Model serisi sözcüsü Marcel Bestle, bu yılın başlarında 2030'dan önce yeni bir halefin geleceğini belirterek şunları söylemişti: "A8'in halefi konusunda karar alındı ve bunu bu on yılın sonuna doğru sunmayı planlıyoruz. İlerleyen dönemde daha fazla detay paylaşacağız. Audi Q9 ise büyük ve tam boy bir SUV olarak portföyümüzü en üst noktada genişletecek."

Yeni geçici amiral gemisi bir SUV

Yeni bir sedan halefi gelene kadar Audi'nin amiral gemisi unvanını Q9 taşıyacak. Q7'nin üzerinde konumlanan bu büyük lüks SUV, geleneksel bir sedandan daha fazla alan ve heybetli bir duruş arayan müşterileri hedefliyor. Slovakya'nın Bratislava kentinde üretilen Q9, Mercedes GLS ve BMW X7'nin domine ettiği üç sıralı tam boy SUV pazarında Audi'nin uzun süredir eksik olan temsilcisi olacak.

Öte yandan Audi, tüm ürün gamında yeni bir tasarım diline geçmeye hazırlanıyor. Concept C ve Nuvolari gibi modellerle ipuçları verilen bu taze tasarım anlayışını benimseyecek ilk sedan ise yeni nesil elektrikli A4 olacak.