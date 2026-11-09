Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Sızıntılara göre Samsung, ısınma iddialarına rağmen Galaxy S27 Ultra'da tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S27 Ultra için işlemci kararının Exynos 2700 ile Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 arasında gidip geldiğini ve Samsung'un kendi işlemcisine yöneldiğini aktarmıştık.

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2015 yılında TSMC'nin 20nm süreciyle üretilen Snapdragon 810'un aşırı ısınma sorunları yaşaması üzerine Samsung, Galaxy S6 modelinde tüm pazarlarda 14nm Exynos 7420 kullanmıştı ve o dönemden bu yana kendi işlemcisini kullanmaya eğilimli ilerliyordu. Benzer bir senaryonun tekrarlanacağı düşünülüyordu ancak son sızıntılar farklı bir tabloya işaret ediyor.

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Ultra'ya gücünü Qualcomm verecek

Samsung son birkaç yıldır çift işlemci stratejisi izliyor. Örneğin geçen yılki Galaxy S26 ve S26+ modelleri Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), Çin ve Japonya'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile sunulurken, diğer tüm bölgelerde Exynos 2600 kullanılmıştı. Serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra ise her pazarda Snapdragon ile gelmişti.

Ancak bu yıl Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın ısındığı iddiaları ve Samsung'un dâhili testlerinde Exynos 2700'ün çoklu çekirdek CPU ile yüksek yük altındaki GPU testlerinde rakibine yüzde 15 ila 20 fark atması, Samsung'un tüm S27 serisinde Exynos 2700'e geçeceği spekülasyonlarını doğurmuştu.

Tüm bu ısınma söylentilerine ve Exynos çipindeki gelişmiş ısı bloğuna rağmen, sızıntı kaynağı yeux1122 Naver üzerinden çarpıcı bir iddia paylaştı. Buna göre Samsung, Galaxy S27 Ultra modelinde tüm pazarlarda güçlü ve maliyetli olan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanmaya devam edecek. Yeni Galaxy S27 Pro modelinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 6'ya yer verilecek. Diğer yandan standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin ABD, Kanada, Çin ve Japonya'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile, dünyanın geri kalanında ise Samsung Exynos 2700 işlemcisiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.