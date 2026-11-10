Skoda Türkiye sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında bulunuyor. Modellerin güncel fiyat listesinin yanı sıra özel indirimler ve finansman fırsatları da dikkat çekiyor.
Peki Skoda Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Skoda modellerinde kampanya var? İşte Skoda Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...
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Skoda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Fabia
|2.009.900 TL
|1.772.600 TL
|Scala
|2.054.900 TL
|2.389.200 TL
|Octavia
|2.779.900 TL
|2.385.500 TL
|Superb
|3.774.900 TL
|3.770.100 TL
|Kamiq
|2.149.900 TL
|1.962.700 TL
|Karoq
|3.249.900 TL
|2.999.800 TL
|Kodiaq
|4.049.900 TL
|3.998.100 TL
|Elroq
|3.314.900 TL
|2.481.600 TL
|Enyaq
|4.099.900 TL
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|Enyaq Coupe
|4.199.900 TL
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Skoda Kamiq Kampanyası: 300 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz
Skoda Kamiq, kasım ayında iki farklı faizsiz kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda geçerli kampanya kapsamında bireysel ve tüzel müşteriler, 200.000 TL'ye 12 ay vadeli veya 300.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.
Skoda Fabia Kampanyası: 150 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz
Skoda Fabia, kasım ayında tüm versiyonlarında geçerli olan fiyat avantajlarına ek olarak faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Model için bireysel ve tüzel müşterilere 150.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
Skoda Superb Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz
Skoda Superb, kasım ayında yüksek tutarlı finansman seçeneği sunulan modeller arasında. Markanın açıklamasına göre tüm Superb versiyonlarında tüzel müşterilere özel 1.000.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
Skoda Octavia Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz
Skoda Octavia, kasım ayında hem ÖTV avantajı hem de faizsiz kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Elite versiyona özel ÖTV avantajı sunulurken tüm versiyonlarda tüzel müşterilere 500.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz
Skoda'nın elektrikli otomobil ailesindeki Enyaq ve Enyaq Coupé modelleri de kasım ayında finansman avantajı sunuyor. Her iki model için tüzel müşterilere 1.000.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.