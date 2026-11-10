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Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Kasım 2026 döneminde Skoda, farklı segmentlerde binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte Skoda'nın Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Skoda Türkiye sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında bulunuyor. Modellerin güncel fiyat listesinin yanı sıra özel indirimler ve finansman fırsatları da dikkat çekiyor.

Peki Skoda Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Skoda modellerinde kampanya var? İşte Skoda Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Skoda Scala Monte Carlo Ön 2

Skoda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Skoda Scala Monte Carlo Ön 2

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Fabia 2.009.900 TL 1.772.600 TL
Scala 2.054.900 TL 2.389.200 TL
Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL
Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL
Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL
Karoq 3.249.900 TL 2.999.800 TL
Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL
Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL
Enyaq 4.099.900 TL -
Enyaq Coupe 4.199.900 TL -

Skoda Kamiq Kampanyası: 300 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda Kamiq, kasım ayında iki farklı faizsiz kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda geçerli kampanya kapsamında bireysel ve tüzel müşteriler, 200.000 TL'ye 12 ay vadeli veya 300.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.

Skoda Fabia Kampanyası: 150 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda Fabia, kasım ayında tüm versiyonlarında geçerli olan fiyat avantajlarına ek olarak faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Model için bireysel ve tüzel müşterilere 150.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Skoda Superb Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda Superb, kasım ayında yüksek tutarlı finansman seçeneği sunulan modeller arasında. Markanın açıklamasına göre tüm Superb versiyonlarında tüzel müşterilere özel 1.000.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Skoda Octavia Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda Octavia, kasım ayında hem ÖTV avantajı hem de faizsiz kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Elite versiyona özel ÖTV avantajı sunulurken tüm versiyonlarda tüzel müşterilere 500.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda'nın elektrikli otomobil ailesindeki Enyaq ve Enyaq Coupé modelleri de kasım ayında finansman avantajı sunuyor. Her iki model için tüzel müşterilere 1.000.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

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