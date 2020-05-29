3D Metal Baskılarda İnce İşçiliği Mümkün Kılan Yöntem

Saarland Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği teknolojiyle 3D metal baskılar artık çok daha detaylı ve pürüzsüz olacak. Yeni sistem, nesne üzerinde milimetrik ayarlamalar yapılmasına imkân sağlıyor.

Metal nesneleri 3D olarak basmak günümüz teknolojisiyle mümkün olsa da bu tür ögeler her zaman belirli uygulamalar için gerekli milimetrik hassasiyetle şekillendirilemiyordu ancak geliştirilen yeni bir teknik, nesneler basıldıktan sonra milimetrik şekillendirmeler yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Saarland Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, ucundan tuzlu sudan yapılmış elektrolit çözeltisi saçan, aşağıya dönük sonda benzeri bir aletin titreşimi sayesinde çalışıyor. Bu cihaz, sıvının, 3D baskılı metal parçanın yüzeyiyle hedef konumun temas etmesini sağlayacak şekilde manevra yapmasını sağlıyor. Daha sonra yüksek gerilimde bir elektrik akımı, çözeltiden geçirilerek cihazdan nesneye ulaşmasını sağlıyor. Bu da küçük metal parçacıkların nesnenin yüzeyinden düşmesine neden oluyor.

Yeni sistem, maliyeti de düşürüyor:

Vuruşların süresini ve titreşimlerin frekansını değiştirerek çıkarılan metal miktarını hassas bir şekilde kontrol etmek mümkün. İşlemin sonunda geride kalan şey, milimetrenin birkaç binde birine kadar doğru şekillendirilmiş pürüzsüz bir nesne oluyor. Teknoloji, şimdiye kadar 3D olarak basılan nispeten bileşik alüminyum, titanyum ve çelik parçalar üzerinde başarıyla test edildi.

Prof. Dirk Bähre, “Teknolojimiz, işlem sonrası ek olarak üretilen metal parçalar sayesinde son derece sıkı kısıtlamaların önemli olduğu uygulamalarda yüksek hassasiyette yüzeyler üretmek için uygun maliyetli bir yöntem sunuyor. Ayrıca çok sayıda parçanın verimli ve ekonomik olarak yeniden işlenmesini sağlıyor” dedi.

3D baskı teknolojisindeki gelişmeler bununla da sınırlı değil. Bilim insanları, geçtiğimiz aylarda 3D baskı yoluyla çeliğin en sert hâlini elde edebilmek için matematiksel bir model kullandılar. Uygulanan yöntem, sağlamlığın yanı sıra zamandan ve malzemeden de tasarruf sağlıyor.

Texas A&M Üniversitesi ve ABD Hava Kuvvetleri'nden bilim insanları, çeliğin ve diğer metallerin en güçlü türlerinin 3D baskısını yapmak için yeni bir yol geliştirdiklerini söylüyorlar. Lazerle eritilmiş bir çelik tozu kullanarak yapılan bu işlem, kaynak tozu gibi teknolojilerin izinden gidiyor.