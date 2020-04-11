Rus Kozmonotlar, ISS'de 3D Yazıcılarla Kemik Dokusu Üretecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başlayan 3 boyutlu biyolojik basım yarışına Rus tarafı da katıldı. Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 3 boyutlu yazıcılar kullanarak fareler için kemik dokusu üretecekler.

Geçtiğimiz şubat ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) başlayan ilginç bir yarışı sizlere aktarmıştık. Bu haberimizde uzayda 3 boyutlu yazıcılar ile organ yapılacağı, bu konuda çalışmaların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başladığını belirtmiştik. İşte o çalışmalardan birisi bugün başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla organ basma yarışına bu kez Ruslar katıldı. Daha önce uzayda et üretmeyi başaran Rus 3D Bioprinting Solutions, bu kez yeni bir projeye başlayacak. Uzay istasyonundaki kozmonotlar, birkaç gün sürecek basım işleminde ortaya kemik dokusu çıkaracaklar.

Uzayda 3 boyutlu yazıcıyla kemik dokusu basılacak:

Rus kozmonotların 3D Bioprinting Solutions’ın 3 boyutlu yazıcısını kullanarak yapacakları kemik dokusu basma işlemi sonucunda çıkacak örnekler, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya gönderilecek. 3 boyutlu yazıcıyla basılmış kemik dokuları burada bilim insanları tarafından incelenecek.

Elbette çalışma şu anda insanların kemik dokularını üretmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine kozmonotlar ve 3D Bioprinting Solutions, farelerde kullanılacak kemik dokuları üretmeyi amaçlıyor. Uzayda üretilen kemik dokuları, Dünya’ya getirildiğinde canlı bir fareye nakledilecek.

Bu noktada yapay organ üretiminin neden uzayda denenmeye başladığını soruyor olabilirsiniz. Bunun bir nedeni, yapılan çalışmalar sonucunda uzayın yerçekimsiz ortamının organ üretimi için en ideal koşullara sahip olduğunu göstermesiydi. Tabii gelecekte bizi neler bekliyor henüz tahmin edemiyoruz.

Bilim insanları, uzayda elde edilen materyallerin de osteoindüktif ve osteokondüktif özellikleri, yani doku büyümesini başlatma yeteneklerini ve bu tür bir büyüme için bir çerçeve olarak ne kadar uygun oldukları ile yakından ilgileniyorlar. Gelecekte bugün geliştirilmeye başlayan teknoloji, kritik kırıkların tedavisinde ya da kemiklerin etrafındaki yumuşak dokuların iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.