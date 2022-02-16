ABD’de bazı operatörler önümüzdeki günlerde 3G hizmetini sonlandıracaklarını açıkladılar. Ancak 3G hizmetinin kesilmesinin ardından pek çok önemli cihaz kullanılamayacak.

5G, tüm dünyada tartışmaların ortasında artık resmen hayatımızın bir parçası olmak üzere. Son dönemde özellikle ABD'de uçuş güvenliği riskleriyle gündemde olan 5G, bir yandan da yarattığı etkiyle eski teknolojilerle de vedalşamamızı sağlayacak gibi görünüyor. Ancak belli ki bu çok da kolay olmayacak.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa ve ABD’deki 3G hizmetinin fişinin çekileceği açıklanmıştı. 3G hizmetinin kapanması, hem 4G ve 5G hizmetini geliştirilecek hem de 6G teknolojisinin önü açılabilecek. Ülkemizde 10 yıl daha kullanılması planlanan 3G hizmeti, şu anda pek çok önemli teknolojinin bel kemiği niteliğinde. 5G’ye geçiş kapsamında 3G’nin kapatılması ise pek çok soruna neden olabilir.

ABD’de 3G’nin fişi çekiliyor

ABD’nin en büyük operatörlerinden olan AT&T, 22 Şubat tarihinde 3G hizmetini sonlandıracağını açıkladı. Diğer bir operatör olan Verizon ise 2022 yılının aralık ayına kadar 3G hizmetini sunacağını açıkladı.

3G’nin aramızdan ayrılışının ardından 4G ve 5G bağlantıları için daha fazla alan açılmış olacak ve kullanılan internetin hızı artacak. Bu sayede 5G sayesinde yapılması planlanan araçların uzaktan kontrolü ve yüksek hızlarda internet gibi pek çok teknolojiye ulaşmak çok daha kolay olacak. Günümüzde pek çok telefon 4G ve hatta 5G desteklediği için 3G’nin sonlandırılması aslında ‘çoğunluğun iyiliği için’ yapılacak.

Peki 3G hizmeti sonlandığında ne olacak?

3G hizmetleri sonlandırıldığında bu teknolojiyi kullanan pek çok cihaz da devre dışı kalacak. Arabaların GPS sistemleri, GPS cihazları, ev hapsinde kullanılan kelepçeler, bazı yangın alarmları ve hatta ev güvenlik sistemleri gibi birçok hizmet kullanılamayacak. Bunun en temel sebebi ise bu sistemlerde kullanılan ağ bağlantısı ve GPS teknolojisinin sadece 3G hizmeti üzerinden çalışması.

Bir gün ansızın 3G’nin kesilmesi durumunda araba alarmlarından güvenlik sistemlerine kadar birçok hizmetinin devre dışı kalması demek, kötü niyetli kişilerin bu açıklardan faydalanması anlamına geliyor. Şirketler her ne kadar kullanıcılarını mağdur etmemek için eski sistemleri yenilemeye çalışsa da bu değişikliğin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Tabii ki pek çok modern cihaz artık hem 3G hem 4G hizmetini destekliyor ancak sadece 3G kullanan cihazların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. 2019 yılında açıklanan verilere göre sadece 3G’ye bağlı çalışan cihazların sayısı 80 milyonu aşmış durumda. Haliyle 3G'nin kullanılamaz olması, bu cihazların da büyük çoğunluğunun artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Şu anda küresel çapta yaşanan çip ve tedarik sorunları, 4G destekli cihazların üretimini yavaşlatırken giderek yaklaşan bu 3G kesintisi, bu yılın sonlarına doğru Avrupa ve ABD’de ciddi sorunların yaşanmasına sebep olabilir.