Türkiye'nin 5G Teknolojisine Geçiş Süreciyle İlgili Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecinde neler yaşanacağını açıkladı. Bu teknolojilerin yerli ve milli olması için çalışıldığını aktaran Karaismailoğlu, geçiş için gerekli olan ilk fazla sona gelindiğini, tüm fazların tamamlanmasıyla 5G'nin Türkiye'de kullanılabilir olacağını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde neler yaşanacağını açıkladı. Teknolojinin hayata geçirilebilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Karaismailoğlu, yapılan çalışmaların tamamlanması ile Türkiye'nin alnının akıyla 5G'ye geçiş yapacağını ifade etti.

Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre tıpkı 4.5G teknolojisinde olduğu gibi 5G teknolojisinde de milli ve yerli teknolojiler geliştirilmesi için çeşitli şartlar olacak. Bu konuda çalışmaları için de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni kurduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, bu kümelenmenin içinde olan 14 şirket ile 3 şebeke sağlayıcının duyduğu tüm ihtiyaçların, TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile sağlanılmaya çalışıldığını belirtti.

5G teknolojisinin en kritik bileşenleri yerli ve milli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na 5G için en kritik olan bileşenlerin tümü yerli ve milli teknolojilerle üretiliyor. Bu bağlamda üretilen bileşenler arasında baz istasyonu ve özel yazılımlar yer alıyor. Tamamen yerli ve milli projesinin ilk fazının da mart ayında tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan bakan, teknolojinin kullanılabilmesi için diğer fazların da tamamlanması gerektiğini söylüyor. Türkiye, tüm bunlar tamamlandıktan sonra 5G'yi kullanmaya başlayacak.

Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli ve milli 5G teknolojilerinin gelişimini desteklemeye devam edecek. Üretilecek teknolojilerin sadece Türkiye'deki 5G bağlantısı için kullanılmayacağını belirten Karaismailoğlu, ülkemizde üretilecek teknolojilerin markalaşacağını ve diğer ülkelere de ihraç edileceğini, bunun da cari açığın kapatılması için önemli fırsatlar süreceğini söylüyor.