Mobil ağlar artık 3G hizmetlerini sona erdiriyor. Cihazlar artık sadece 4G ve 5G hizmetlerine bağlanabilecek.

3G hizmetini kullananlar yakında için son zil çalmak üzere. Ağlar artık 3G hizmetlerini emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Bunun sebebi ise mobil sinyalleri iletmek için sınırlı spektrum kaynak kullanılabilmesi. Belirli ağlar için ne kadar fazla spektrum mevcutsa, kapsama, güvenilirlik ve hız açısından sunulabilecek hizmet de o kadar iyi olur.

Ağlar 3G’yi kapatarak, 4G ve 5G için daha fazla spektrum kullanabilir ve 4G, 5G hizmetlerini iyileştirebilirler. Daha hızlı ve modern hizmetler sunan 4G ve 5G kullanıcının talebini daha iyi karşılayabilir. Böylece 6G’ye giden yolun da önü açılmış olur.

Çok eski bir telefon kullanıyorsanız artık vedalaşmanız gerekebilir…

Eğer telefonunuzun desteklediği tek hizmet 3G’yse mobil ağların 3G desteğini kapatmasıyla birlikte yeni bir telefon almanız gerekebilir. Umuyoruz ki bu durum çok fazla kişiyi mağdur etmez... Telefonunu değiştirmeyi düşünenler veya mecbur kalacak olanlar buradan uygun fiyatlı telefon önerilerimize ulaşabilirler.

Bunun yanı sıra 2010 ve 2021 yılları arasında üretilen çoğu arabada navigasyon sistemleri, konum ve trafik verileri gibi akıllı hizmetler için 3G kullanıyor. Telefonların aksine arabalar için çözüm yeni bir araba almak olmayacak. Bu sorunu çözmek için yazılım güncellemesi yeterli olacak gibi duruyor. Bazı arabalarda bu güncelleme kablosuz olarak bile gerçekleştirilebilir.

Eğer sadece 3G kapsama alanına sahip bir bölgede yaşıyor veya çalışıyorsanız, bu sizin için çok daha büyük bir sorun haline gelecektir. Ancak 3G’nin kapanmasıyla 4G ve 5G hizmetler ekstra spektrum operatörleri kazanacağından bu hizmetlerin kapsama alanları da genişleyecek ve birçok alanı dolduracak bir hal alacak.

Önümüzdeki günlerde 4G’nin de kapanacağını görür müyüz bilmem. En azından 5G daha yaygın bir hale gelene ve 6G açılana kadar 4G kullanmaya devam edebileceğimizi umuyorum.