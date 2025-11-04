Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[4-10 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[4-10 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

RIDE 5

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Lies of P 35.99$ 17.99$ (-%50)
Shape of Dreams 12.49$ 9.99$ (-%20)
Dwarf Fortress 14.99$ 11.99$ (-%20)
Wreckfest 2 14.99$ 11.99$ (-%20)
RIDE 5 59.99$ 11.99$ (-%80)
Wreckfest 14.99$ 4.94$ (-%67)
Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered 14.99$ 7.49$ (-%50)
Tomb Raider IV-VI Remastered 14.99$ 7.49$ (-%50)
Blazing Sails 7.99$ 2.39$ (-%70)
Graveyard Keeper 10.49$ 2.09$ (-%80)
Titan Quest II 14.99$ 13.49$ (-%10)
Potion Craft: Alchemist Simulator 10.49$ 4.19$ (-%60)
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 14.99$ 5.99$ (-%60)
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 19.99$ 1.99$ (-%90)
BLEACH Rebirth of Souls 39.59$ 27.71$ (-%30)
STAR WARS: Bounty Hunter 10.49$ 4.19$ (-%60)
Road 96 14.96$ 3.74$ (-%75)
Last Train Home 10.99$ 7.59$ (-%60)
Men of War II 20.99$ 7.13$ (-%66)
TEKKEN 7 24.99$ 6.24$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

[30 Ekim-6 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Açıklandı [30 Ekim-6 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Açıklandı
RPG Açlığımızı Gidermeye Gelen The Outer Worlds 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri RPG Açlığımızı Gidermeye Gelen The Outer Worlds 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim