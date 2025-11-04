[4-10 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Lies of P
|35.99$
|17.99$ (-%50)
|Shape of Dreams
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Dwarf Fortress
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|Wreckfest 2
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|RIDE 5
|59.99$
|11.99$ (-%80)
|Wreckfest
|14.99$
|4.94$ (-%67)
|Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Tomb Raider IV-VI Remastered
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Blazing Sails
|7.99$
|2.39$ (-%70)
|Graveyard Keeper
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|Titan Quest II
|14.99$
|13.49$ (-%10)
|Potion Craft: Alchemist Simulator
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|19.99$
|1.99$ (-%90)
|BLEACH Rebirth of Souls
|39.59$
|27.71$ (-%30)
|STAR WARS: Bounty Hunter
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|Road 96
|14.96$
|3.74$ (-%75)
|Last Train Home
|10.99$
|7.59$ (-%60)
|Men of War II
|20.99$
|7.13$ (-%66)
|TEKKEN 7
|24.99$
|6.24$ (-%75)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.