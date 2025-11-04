[4-10 Kasım] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Lies of P 35.99$ 17.99$ (-%50) Shape of Dreams 12.49$ 9.99$ (-%20) Dwarf Fortress 14.99$ 11.99$ (-%20) Wreckfest 2 14.99$ 11.99$ (-%20) RIDE 5 59.99$ 11.99$ (-%80) Wreckfest 14.99$ 4.94$ (-%67) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered 14.99$ 7.49$ (-%50) Tomb Raider IV-VI Remastered 14.99$ 7.49$ (-%50) Blazing Sails 7.99$ 2.39$ (-%70) Graveyard Keeper 10.49$ 2.09$ (-%80) Titan Quest II 14.99$ 13.49$ (-%10) Potion Craft: Alchemist Simulator 10.49$ 4.19$ (-%60) Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 14.99$ 5.99$ (-%60) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 19.99$ 1.99$ (-%90) BLEACH Rebirth of Souls 39.59$ 27.71$ (-%30) STAR WARS: Bounty Hunter 10.49$ 4.19$ (-%60) Road 96 14.96$ 3.74$ (-%75) Last Train Home 10.99$ 7.59$ (-%60) Men of War II 20.99$ 7.13$ (-%66) TEKKEN 7 24.99$ 6.24$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.