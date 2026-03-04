Cyberpunk 2077, Game Pass'e Geliyor: İşte Kütüphaneye Eklenecek Yeni 7 Oyun!

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws ve Kingdom Come: Deliverance II dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mart ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih to a T 339 TL 4 Mart F1 25 2.899,99 TL 4 Mart Planet of Lana II: Children of the Leaf Belli değil 5 Mart Construction Simulator 113,75 TL 10 Mart Cyberpunk 2077 1.999 TL 10 Mart Hollow Knight: Silksong 287,50 TL 12 Mart DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party 1.530 TL 17 Mart

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.