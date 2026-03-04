Cyberpunk 2077, Game Pass'e Geliyor: İşte Kütüphaneye Eklenecek Yeni 7 Oyun!

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws ve Kingdom Come: Deliverance II dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mart ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|to a T
|339 TL
|4 Mart
|F1 25
|2.899,99 TL
|4 Mart
|Planet of Lana II: Children of the Leaf
|Belli değil
|5 Mart
|Construction Simulator
|113,75 TL
|10 Mart
|Cyberpunk 2077
|1.999 TL
|10 Mart
|Hollow Knight: Silksong
|287,50 TL
|12 Mart
|DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party
|1.530 TL
|17 Mart
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.