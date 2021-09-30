426 Bin TL'lik Özel Tasarım iPhone 13'ler Satışa Çıktı

Lüks tasarım şirketi Caviar, yarın itibarıyla piyasaya sürülecek iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için altın kaplama tasarım oluşturdu. Başlangıç fiyatı 42 bin 380 dolar olan özel tasarımlara, 48 bin dolar karşılığında da sahip olunabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 14 Eylül'de düzenlediği lansmanda duyurduğu iPhone 13 ailesi, geçtiğimiz günlerde ön siparişe açıldı. Tüketiciler, yarın itibarıyla da bu akıllı telefonları dünyanın her yerindeki Apple Store'lar üzerinden satın alabilecekler. Yeni iPhone'ların tüketiciler tarafından ne kadar ilgi göreceği şimdilik bilinmiyor olsa da bu içeriğimizde bahsedeceğimiz iPhone'ların, herkesin diline düşeceği sugötürmez bir gerçek.

Piyasaya sürdüğü lüks akıllı telefon tasarımları ile bilinen Caviar, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için oldukça özel bir tasarım oluşturdu. Telefonların ön ve arkasını tamamen altın ile kaplayan tasarımcılar, bu altın kaplama üzerindeki işleme ile de telefonları benzersiz bir hale getirmiş durumdalar. Tüketiciler, böylesi bir iPhone 13 Pro ya da iPhone 13 Pro Max'e 42 bin 380 dolardan 48 bin dolara kadar ödemeler yaparak sahip olabiliyorlar.

İşte tamamen altın kaplanmış iPhone 13'ler

Caviar, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için oluşturduğu özel tasarıma, "Pure Gold" ismini verdi. Yaptığı tasarımla ilgili detay da veren şirket, altın kaplamanın telefonun ağırlığını çok da etkilemediğini, iPhone 13 Pro'nun 170, iPhone 13 Pro Max'in ise 200 gram civarında olduğunu ifade ediyor. Şirket ayrıca, tasarımın arka kasasında 8 adet elmas kullandığını belirtiyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için oluşturulan tasarımlar, 128 GB'den 1 TB'ye kadar olan tüm depolama alanı seçeneğine sahip olan modeller için sipariş verilebiliyor. Elbette fiyatlar da bu depolama alanı seçeneklerine göre değişiyor. Şayet en uygun fiyatlı altın kaplama iPhone 13'ü satın almak isterseniz, 128 GB'lik iPhone 13 Pro için 42 bin 380 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. iPhone 13 Pro Max için ise fiyat 48 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için oluşturulan altın kaplama tasarımla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.