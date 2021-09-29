iPhone 13 Pro Max'in En İyi Ekranlı Telefon Olduğu Açıklandı

Herhangi bir ürünün ekran kalitesi konusunda inceleme sonuçları en fazla merak edilen kurum olan DisplayMate, iPhone 13 Pro Max'in ekranını teste soktu. Girdiği tüm testlerde çok iyi ya da mükemmel sonuçlara ulaşan iPhone 13 Pro Max, dünyanın en iyi akıllı telefon ekranı ödülüne de layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde kamera performans testleri ile gündeme gelen iPhone 13 Pro Max, şimdi de ekran performans testlerine girdi. Sektörün uzman ismi DisplayMate tarafından yapılan testlerde, iPhone 13 Pro Max'in ekranının açık ara en iyi olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre iPhone 13 Pro Max'in ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı, bugüne kadarki en iyi deneyimi sunuyor.

DisplayMate tarafından yapılan testlerde, iPhone 13 Pro Max'in ekranının renk doğruluğu, parlaklığı, kontrastı, yansıtma oranı ve ekran çözünürlüğü gibi en az 12 kategori test edildi. Yapılan testler sonucunda A+ not alan ekran, DisplayMate'in en iyi akıllı telefon ekranı ödülünü kazandı.

iPhone 13 Pro Max'in ekranı tam anlamıyla mükemmel

iPhone 13 Pro Max'in ekranı, girdiği her testte ya çok iyi ya da mükemmel sonuçlar aldı. Display Mate tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu akıllı telefonunun yalnızca kullanıcıya sunduğu deneyim değil, teknik anlamda da en iyi olduğu belirtiliyor. Örneğin kalibrasyon ve yoğunluk ölçeği gibi değerler, bugüne kadarki en iyi sonuçları verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raymond Soneira, Apple'ın en iyi ekranları piyasaya sürme noktasında yeterince başarılı olduğunu söyledi. Daha önce de iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max'in en iyi akıllı telefon ekranı ödülünü kazanmayı başardığını hatırlatan Soneira, bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.