Nesli tükenen deniz organizmalarından biri olan pleurosistid, bilim insanları tarafından günümüzde bir robot sayesinde kopyalandı.

Dünyada çeşitli organizmaların nesli tükenmeye devam ediyor ancak bilim insanlar, günden güne farklı organizmaları keşfetmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Yapılan son çalışma ise, 450 milyon yıl önce yok olan bir organizmayı günümüze kadar getiriyor.

Bilim insanları, denizyıldızı ve deniz kestanelerini de kapsayan bir organizmayı bir robot şeklinde tekrar günümüze taşıdılar. Bu robot, pleurosistid adı verilen organizmayı taklit ediyor ve günümüze taşıyor.

Pleurosistidlerin hareket etmek için kendi kas saplarını kullandıklarına inanılıyor.

New York'ta bulunan Sugar Nehri'ne ait bir pleurosistid fosili.

Pleurosistidlerin derisi dikenlerden oluşuyor ve uzuvları esnek kaslardan oluşuyor. Hareketlerini de bu dikenli kaslar ile sağlıyorlar. Günümüzde bu organizmaya benzeyen herhangi bir canlı olmadığı için elde edilen bulgular, denizyıldızı ve deniz kestanesine yakın bir canlıya benzediğini gösteriyor.

Bu çalışmayı üstlenen Phil LeDuc ve Carmel Majidi isimli iki bilim insanı, Carneige Mellon Üniversitesi'nde araştırmalara başladılar. Nesli tükenen organizmaların nasıl hareket ettiklerine ve bu organizmaya dahil canlıların günümüze kadar nasıl ulaştığına ışık tutmak için böyle bir çalışma yürüttüler.

Phil LeDuc ve Carmel Majidi'nin geliştirdiği robot, bu süreci Carneige Mellon Üniversitesi'nde sürdürüyor.

Plörokistid robot, şu an üzerinde çalıştıkları paleobiyoniklerin bir parçasıdır. Soyu tükenmiş bu organizmayı kopyalamak için yumuşak ve esnek malzemeler kullanılan bu robot, pek çok evrimsel süreci aydınlatacak gibi duruyor.

Phil Leduc, tasarladıkları bu robot hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 500 milyon yıl önce var olan bir şeye yeni bir hayat kazandırmak başlı başına heyecan verici, ancak bu atılım konusunda bizi asıl heyecanlandıran şey, ondan ne kadar şey öğrenebileceğimizdir. "Sadece yer altındaki fosillere bakmıyoruz, harika paleontologlarla çalışarak yaşamı daha iyi anlamaya çalışıyoruz."

Sonuç olarak bu robot, geçmişte soyu tükenen canlıları taklit ederek nesli tükenme tehlikesi altında olan pek çok canlının yaşamına devam etmesi konusunda bir umut vadediyor.