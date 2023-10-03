Apple, birinci nesil Apple Watch'u "külüstür" kategorisine aldı. Yani bu akıllı saatler artık donanım desteği almayacaklar. Bu durum, en çok da 17 bin dolar verip altın kaplama Apple Watch satın alan zenginleri üzecek(!)

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016 yılında piyasaya sürdüğü birinci nesil Apple Watch ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket, piyasaya sürdüğü ilk akıllı saati "külüstür ürün" kategorisine aldı. Bilindiği üzere; Apple'ın bir ürünü külüstür kategorisine alıyor olması, artık o ürün için donanım desteği sunulmayacağı anlamına geliyor. Eğer birinci nesil Apple Watch satın aldıysanız, bu saati artık ya değiştirin ya da gözünüz gibi bakın. Zira olası bir problemde Apple'dan destek almak mümkün olmayacak.

Apple'ın aldığı bu karar, en çok da ultra zengin bazı insanları etkileyebilir(!) gibi görünüyor. Çünkü Apple, birinci nesil Apple Watch modellerinde 18 ayar saf altın versiyonlar da üretmişti. 10 ila 17 bin dolar arasında fiyatlanan bu akıllı saatler, geçtiğimiz yıllarda Beyonce gibi dünyaca ünlü isimlerin bileklerinde görülmüştü. An itibarıyla tüm bu saatler, tabiri caizse "çöp" haline geldi. Bu arada; birinci nesil Apple Watch, 2018'de yayınlanan watchOS 4.3.2'den sonra zaten yazılım desteği almamıştı.

Apple'ın "lüks" kategorisi kısa ömürlü olmuştu

"Apple Watch Edition" olarak isimlendirilen 18 ayar altın kaplama saat, Apple'ın lüks ürün sektörüne girişinin bir parçasıydı. Bu hamle, Apple'ın efsane isimlerinden Jony Ive'nin projesiydi. Ancak Apple'ın lüks ürünleri çok da ilgi görmedi. Bunun farkında olan şirket, birinci nesil altın Apple Watch'tan sonra benzer bir ürün piyasaya sürmedi. Şirket şimdilerde titanyum kasaya sahip akıllı saatler üretiyor.

Bu başarısızlığın Apple'a ne kadara mâl olduğu çok da bilinmiyor. Şirket hiçbir zaman kaç adet Apple Watch Edition sattığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şu bir gerçek ki pek çok tüketici, akıllı saatlerin yeni yeni popüler olmaya başladığı o yıllarda saf altın Apple Watch'a para vermek istemediler. Neticede 17 bin dolar gibi bir ücret karşılığında dünyanın en lüks klasik kol saatleri satın alınabiliyordu ve yüzlerce yıl geçse de çalışmaya devam edecekti...