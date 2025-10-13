Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

5-12 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte 5-12 Ekim arasında en çok izlenen film ve diziler.

5-12 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Her hafta ülkemizden milyonlarca insanın film ve izliyor. Peki geride bıraktığımız hafta platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?

JustWatch’ın derlediği verileri kullanarak** 5-12 Ekim tarihileri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri** sizler için listeledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi zirvedeki yerini korurken dizilerde Eşref Rüya ilk sırayı almayı başarmış. Gelin listeye birlikte göz atalım.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  3. Harry Sally ile Tanışınca - Prime Video
  4. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max
  5. Gelinin Babası - Disney+
  6. Downtown Abbey - Disney+
  7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 - HBO Max
  8. 10 Numaralı Kamera - Netflix
  9. Süper Anne - Prime Video
  10. Scooby-Doo! - Netflix

Geçen hafta en çok izlenen diziler

ea

  1. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  2. Prens - HBO Max
  3. High Potential - Disney+
  4. Var Bunlar - TOD
  5. Tulsa King - TV+
  6. The Walking Dead: Daryl Dixon - TV+
  7. Taht Oyunları (Game of Thrones) - HBO Max
  8. Alice in Borderland - Netflix
  9. Güzelleştiğim O Yaz - Prime Video
  10. The Last of Us - HBO Max
Ekim 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler Ekim 2025: Bu Ay Vizyona Girecek Filmler
Netflix Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim