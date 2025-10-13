5-12 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Dijital film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Her hafta ülkemizden milyonlarca insanın film ve izliyor. Peki geride bıraktığımız hafta platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?
JustWatch’ın derlediği verileri kullanarak** 5-12 Ekim tarihileri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri** sizler için listeledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi zirvedeki yerini korurken dizilerde Eşref Rüya ilk sırayı almayı başarmış. Gelin listeye birlikte göz atalım.
Geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
- Harry Sally ile Tanışınca - Prime Video
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max
- Gelinin Babası - Disney+
- Downtown Abbey - Disney+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 - HBO Max
- 10 Numaralı Kamera - Netflix
- Süper Anne - Prime Video
- Scooby-Doo! - Netflix
Geçen hafta en çok izlenen diziler
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - HBO Max
- High Potential - Disney+
- Var Bunlar - TOD
- Tulsa King - TV+
- The Walking Dead: Daryl Dixon - TV+
- Taht Oyunları (Game of Thrones) - HBO Max
- Alice in Borderland - Netflix
- Güzelleştiğim O Yaz - Prime Video
- The Last of Us - HBO Max