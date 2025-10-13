5-12 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte 5-12 Ekim arasında en çok izlenen film ve diziler.

Dijital film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Her hafta ülkemizden milyonlarca insanın film ve izliyor. Peki geride bıraktığımız hafta platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?

JustWatch’ın derlediği verileri kullanarak** 5-12 Ekim tarihileri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri** sizler için listeledik. Filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi zirvedeki yerini korurken dizilerde Eşref Rüya ilk sırayı almayı başarmış. Gelin listeye birlikte göz atalım.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix Harry Sally ile Tanışınca - Prime Video Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max Gelinin Babası - Disney+ Downtown Abbey - Disney+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 - HBO Max 10 Numaralı Kamera - Netflix Süper Anne - Prime Video Scooby-Doo! - Netflix

Geçen hafta en çok izlenen diziler