5 Milyon TL'lik Ferrari, İstanbul'da Yolda Kaldı

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir Ferrari F12 Berlinetta, sürücüsünü aniden yol ortasında bıraktı. Sorunun ne olduğu anlaşılamadığı ve araç çekilemediği için, 5 milyon TL değerindeki otomobil yol ortasında kaldı.

5 milyon TL değerindeki ultra lüks Ferrari F12 Berlinetta'sıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelmek üzere birkaç gün önce yola çıkan Türk sürücü, İstanbul'da aracıyla yol alırken tatsız bir sürprizle karşılaştı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de bir cadde üzerinde yol aldığı esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kalan sürücüye etraftaki diğer sürücüler de tamirciler de çekiciler de yardım edemedi.

Akü takviyesi işe yaramadı:

İlk etapta ne ile karşılaştığını anlamayan sürücü aracının aküsünün bittiğini düşündü ve etraftaki diğer sürücülerden yardım istedi. Yardıma gelen bir başka sürücünün aracından 5 milyon TL değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapılmaya çalışıldı. İşlem tamamlandıktan sonra hevesle direksiyon başına geçen sürücü aracını çalıştırmayı başaramadı, akü takviyesi işe yaramadı.

Ardından çözümü tamirci aramakta bulan sürücü, bu şekilde de çözüme ulaşamadı. Aracın sorununu anlayıp çözmek için pek çok farklı tamirci gelse de sorun anlaşılamadı ve araç yol ortasında durmaya devam etti.

Aracın yerinden kıpırdamaması sebebiyle çekiciye de konulamadığı öğrenildi. Talihsiz sürücü ise her yolu denemesine rağmen bir çözüm bulamayınca aracını yol ortasında bırakıp gitmek zorunda kaldı. Aracın neden stop ettiği de, sürücünün sonrasında ne yaptığı da henüz bilinmiyor.