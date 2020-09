Ferrari, Avrupalı bir müşterisi için özel bir araç üretti. "Omologata" olarak isimlendirilen bu araç, 812 Superfast temelleri üzerine yeniden inşa edildi. Her noktasında kendine has bir tasarıma sahip olan Omologata'nın ne kadara mal olduğu ise açıklanmadı.

Ürettiği lüks otomobil modelleriyle tüketicileri kendine hayran bırakmayı başaran İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, tek adet ürettiği araçlarına bir yenisini daha ekledi. Avrupalı bir zengin için tasarlanan otomobil, "Omologata" olarak isimlendiriliyor. Ayrıca mühendisler, bu özel Ferrari'yi 812 Superfast temelleri üzerinde oluşturdular. Zaten oldukça güzel görünen 812 Superfast'in Omologata hali de benzersiz bir güzelliğe sahip.

Ferrari ekibi, Omologata'yı oluşturmadan önce 812 Superfast'in cam ve ön fanları haricindeki tüm parçalarından kurtuldular. Bu aşamadan sonra da geçmişin GT'lerini karbon fiberle yeniden yorumlayan tasarımcılar, bugüne kadar yapılmamış olanı yapmayı başardılar. Çünkü Omogolata, her noktasıyla kendine has bir tasarım olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda sadece 1 adet üretilen Ferrari Omologata

Omologota, tamamen el yapımı kaportaya sahip. Geleneksel Ferrari çizgilerini gördüğümüz araç, özellikle de ön tamponu ile dikkat çekiyor. Çünkü bu tampon yapısı, Ferrari'den çok Maserati'nin izlerini taşıyor. Ayrıca arka tampona baktığımız zaman da tekli yapıdaki farlar dikkatlerden kaçmıyor. Normal koşullarda kullanılan ikili arka far yapısını görmediğimiz Omologata, bu sayede kendini daha da benzersiz hale getiriyor.

Ferrari'nin sadece 1 adet ürettiği Omologota, dış tasarımıyla olduğu kadar iç tasarımıyla da kendine hayran bırakmayı başarıyor. Tasarım ekibi, rengiyle dikkat çekici bir kombinasyon kuran elektrik mavisi renkli koltuklarla araca daha da zengin bir görünüm kazandırmış. Ayrıca gösterge paneli ve diğer iç aksamda da çatlama efekti verilmiş metal renginde bir tarz yaratılmış. Aracın içinde bunlar dışında göreceğiniz her şey ise tamamen siyahla kaplanmış durumda.

Ferrari Omologata'nın motor özellikleri açıklanmadı. Ancak bu motorun bir V12 olması çok muhtemel. Çünkü Omologata'nın orijinali olan 812 Superfast'te bu motor kullanılıyordu. Şirket eğer Omologata'da aynı motoru kullandıysa, bu motorun 6.5 litrelik olduğunu söyleyebiliriz. 789 beygir gücündeki bu motorun torku ise 718 Nm. Son olarak, bu özel aracın fiyatının bilinmediğini ancak 812 Superfast'in fiyatının 340 bin dolar civarında olduğunu hatırlatalım.