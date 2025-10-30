Tümü Webekno
5 Xiaomi Telefon İçin Daha HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlanmaya Başladı

Xiaomi, 5 telefon modelinin yanı sıra saatleri, tabletleri ve TV'leri için HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. İşte güncellemeyi almaya başlayan yeni cihazların tam listesi!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3’ü daha fazla telefonuna sunmaya başladı. Android 16 tabanlı bu yeni güncelleme, cihazlara gelişmiş kilit ekranı özelleştirmeleri, yapay zekâ destekli yeni özellikler ve performans artışı getiriyor. Özellikle Redmi K serisi telefonlar, Xiaomi Pad 7 ailesi tabletler, Xiaomi Watch S4 serisi akıllı saatler ve bazı Xiaomi televizyonlar bu güncellemeye ilk ulaşan cihazlar arasında.

Eğer cihazınız henüz HyperOS 3 güncellemesini almadıysa, Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemeleri yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Şu an için Çin’de dağıtılmaya başlanan güncelleme, önümüzdeki haftalarda global çapta da kullanıma sunulacak.

HyperOS 3 güncellemesi alan yeni Xiaomi cihazlar

Redmi K80

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi CIVI 5 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
  • Xiaomi Watch S4 (41mm)

Telefon tarafında ilk olarak Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerine gelen HyperOS 3 güncellemesi için sıradaki cihazlar hemen üstteki listedeki gibi. Global çapta dağıtım da başlamak üzere olduğundan, eğer bu cihazlardan birine sahipseniz gün gün güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi

