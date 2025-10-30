5 Xiaomi Telefon İçin Daha HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlanmaya Başladı

Xiaomi, 5 telefon modelinin yanı sıra saatleri, tabletleri ve TV'leri için HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. İşte güncellemeyi almaya başlayan yeni cihazların tam listesi!

Xiaomi, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3’ü daha fazla telefonuna sunmaya başladı. Android 16 tabanlı bu yeni güncelleme, cihazlara gelişmiş kilit ekranı özelleştirmeleri, yapay zekâ destekli yeni özellikler ve performans artışı getiriyor. Özellikle Redmi K serisi telefonlar, Xiaomi Pad 7 ailesi tabletler, Xiaomi Watch S4 serisi akıllı saatler ve bazı Xiaomi televizyonlar bu güncellemeye ilk ulaşan cihazlar arasında.

Eğer cihazınız henüz HyperOS 3 güncellemesini almadıysa, Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemeleri yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Şu an için Çin’de dağıtılmaya başlanan güncelleme, önümüzdeki haftalarda global çapta da kullanıma sunulacak.

HyperOS 3 güncellemesi alan yeni Xiaomi cihazlar

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi CIVI 5 Pro

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition

Xiaomi Watch S4 (41mm)

Telefon tarafında ilk olarak Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerine gelen HyperOS 3 güncellemesi için sıradaki cihazlar hemen üstteki listedeki gibi. Global çapta dağıtım da başlamak üzere olduğundan, eğer bu cihazlardan birine sahipseniz gün gün güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.