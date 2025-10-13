Ekim 2025: HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve Poco Telefonlar

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı yeni güncellemesi HyperOS 3'ün ekim boyunca geleceği telefonları sizler için derledik.

Türkiye’de de yüksek sayıda kullanıcısı bulunan Xiaomi, yakın zamanda Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar için Android 16 tabanlı yeni güncellemesi HyperOS 3’ü Çin dışında yayımlamaya başlamıştı. Peki ekim ayı boyunca hangi Xiaomi modellerine güncelleme gelecek?

Bu içeriğimizde bu ay HyperOS 3 güncellemesine kavuşacak Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonları sizler için derledik. Güncellemenin ekim ve kasım boyunca cihazlara geleceğini belirtelim. Listeye baktığımızda ülkemizde satılan cihazlar da dahil birçok popüler telefonun yeni sürüme kavuşacağını görüyoruz.

Ekimde HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, POCO telefonlar

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Tabletler

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

HyperOS 3 güncellemesi, birçok yeniliği telefonlara getiriyor. CPU yükünü %4 iyileştirirken enerji verimliliğini %10 artıran yeni sürümde uygulama başlatma %21 daha hızlı ve video izleme %10 daha akıcı. Super Island isimli canlı aktivite ve bildirimleri içeren bir ada, yeni yapay zekâ dinamik duvar kâğıtları, yenilenmiş ikonlar, iyileştirilmiş yapay zekâ özellikleri gibi birçok yenilik var. Güncellemeyle ilgili detayları aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.