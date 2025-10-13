Ekim 2025: HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve Poco Telefonlar

Türkiye’de de yüksek sayıda kullanıcısı bulunan Xiaomi, yakın zamanda Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar için Android 16 tabanlı yeni güncellemesi HyperOS 3’ü Çin dışında yayımlamaya başlamıştı. Peki ekim ayı boyunca hangi Xiaomi modellerine güncelleme gelecek?
Bu içeriğimizde bu ay HyperOS 3 güncellemesine kavuşacak Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonları sizler için derledik. Güncellemenin ekim ve kasım boyunca cihazlara geleceğini belirtelim. Listeye baktığımızda ülkemizde satılan cihazlar da dahil birçok popüler telefonun yeni sürüme kavuşacağını görüyoruz.
Ekimde HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, POCO telefonlar
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
Tabletler
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
HyperOS 3 güncellemesi, birçok yeniliği telefonlara getiriyor. CPU yükünü %4 iyileştirirken enerji verimliliğini %10 artıran yeni sürümde uygulama başlatma %21 daha hızlı ve video izleme %10 daha akıcı. Super Island isimli canlı aktivite ve bildirimleri içeren bir ada, yeni yapay zekâ dinamik duvar kâğıtları, yenilenmiş ikonlar, iyileştirilmiş yapay zekâ özellikleri gibi birçok yenilik var. Güncellemeyle ilgili detayları aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.