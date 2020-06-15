50 Bin Yıllık Bir Krater Gölü, Pembe Renge Büründü

Hindistan’da bulunan 50 bin yıllık Lonar Gölü’nün rengi bilinmeyen bir nedenle pembeye dönüştü. Gölün rengindeki değişimin arkasındaki nedenin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ederken bilim insanları, artan tuzluluk oranı ve alglerin gölün rengini değiştirmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Hindistan’ın Mumbai şehrinin 500 kilometre doğusundaki Lonar Gölü, bir göktaşının bölgeye çarpması sonucu meydana gelen devasa kraterde oluşmuş ve binlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Bilim insanları, gölün yaklaşık 50.000 yıl önce meydana geldiğini düşünüyorlar.

Normalde mavi-yeşil bir renge sahip olan gölü geçtiğimiz günlerde görenler ise şaşkınlığa uğradılar. 50.000 yaşındaki göl, artık toz pembe bir renge sahip. Gölün renginin neden pembeye dönüştüğünü ise henüz kimse bilmiyor.

Bilim insanları gölden alınan örnekleri, gölün renginin pembeye dönmesinin arkasındaki nedeni belirlemek için Ulusal Çevre Mühendisliği Araştırma Enstitüsü’ne (NEERI) gönderdiler. Yapılan incelemeden sonra renk değişikliğinin sebebi ortaya çıkacak.

Artan tuzluluk ve algler, Lonar Gölü’nün renginin pembeye dönüşmesini sağlamış olabilir

Lonar Gölü'nün rengindeki değişim

Henüz gölün renginin neden değiştiği belli olmamakla beraber bilim insanlarının şimdiden bazı tahminleri var. Bilim insanları, gölün su seviyesinin bu yıl önemli miktarda düştüğünü, su seviyesindeki düşüş nedeniyle artan tuzluluk oranının ve alglerin, gölün renginin pembeye dönüşmesine neden olabileceğini düşünüyorlar.

Lonar Gölü’nün pembeye dönüşmesiyle ilgili açıklama yapan Profesör Suresh Mapari; Lokmat, halobakteriler ve Dunaliella salina alglerinin çiçeklenmesi nedeniyle ortaya çıkan karotenoid isimli kırmızı pigmentlerin suyun rengini pembeye dönüştürdüğünü öne sürdü.

Lonar Gölü nasıl oluştu?

150 metre derinliğe ve 1.8 kilometre genişliğine sahip Lonar Gölü, bir göktaşının dünyaya çarpması sonucu meydana gelen krater göllerinin en büyüklerinden biridir. 19. yüzyılda keşfedilen gölün ilk olarak volkanik kökenli bir göl olduğu düşünülüyordu. Ancak gölde yapılan çalışmalarda, aşırı yüksek hızdaki etkiler sonucu meydana gelen bir cam olan maskelitinin bulunması, gölün oluşmasının arkasında kozmik bir etkinin olduğunu gösterdi.

Lonar Gölü’nün krater gölü olduğunun belirlenmesinden sonra dünyanın dört bir tarafından bilim insanları, gölün üzerinde çalışmalar yaptılar. Gölün suyu, hem alkalin hem de salindir ve 2007 yılında yapılan çalışmalar gölde azot fiksasyonuyla ilgili kanıtların bulunmasını sağladı.

Lonar Gölü’nün şimdi renginin pembeye dönüşmesi, bilim insanlarının göle daha fazla ilgi göstermesine neden oluyor. Pembe renginin kaynağının bulunması, gölün tarihine de renkli bir anın işaretlenmesine neden olacak.