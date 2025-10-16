Tümü Webekno
5G İhalesi Başladı [Canlı Yayın]

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G ihalesini resmen başlattı. Türk Telekom ve Turkcell gibi Türkiye'de hizmet veren telekomünikasyon şirketlerinin katıldığı ihale, YouTube'da canlı yayımlanıyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bugün ülkemiz için oldukça önemli bir gün. Zira 5G bağlantısını biz sıradan tüketicilerle buluşturacak olan ihale süreci, bugün gerçekleştirilecek. Dileyen tüketiciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla ihale canlı yayınını takip edebilecekler.

Türkiye'deki telekomünikasyon firmalarının katıldığı ihale süreci, 5G'nin hemen kullanıma sunulacağı anlamına gelmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 5G, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla genel kullanıma açılacak. Bugün gerçekleştirilen ihale ile devlet, telekomünikasyon şirketlerine yetki vermiş olacak.

5G ihalesi nasıl takip edilir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5G ihalesini resmî YouTube kanalında canlı yayımlıyor. Eğer siz de bu önemli süreci canlı yayında takip etmek isterseniz, hemen aşağıda bulunan YouTube canlı yayınını açabilirsiniz.

Türkiye'de 5G hızı nasıl olacak?

5G'nin Türkiye'deki Hızı Canlı Yayında Test Edildi [Video] 5G'nin Türkiye'deki Hızı Canlı Yayında Test Edildi [Video]
Türkiye

