Ticaret Bakanlığı, otomobil satışlarında uygulanan "6 ay 6 bin" km kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Ayrıca bugüne kadar toplam kaç TL ceza kesildiği de açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında ikinci el otomobil alım satımlarını ve fiyatlarını kontrol altına alma amacıyla “6 ay 6 bin kilometre” sınırı getirmişti. Bu kısıtlama, sıfır otomobillerin 6 ay geçmeden ve 6 bin km’ye ulaşmadan satılmasını engelliyor, satanlara ceza kesilmesine neden oluyordu Kısıtlama başta kısa süreliğine çıksa da son 3 yıldır sürekli uzatılıyordu. Son tarih ise 1 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti.

Ancak bugün bakanlıktan gelen yeni bir açıklama, 6 ay 6 bin km sınırının bir kez daha uzatıldığını gösterdi. Bakanlık, X üzerinden de paylaştığı resmî açıklamasında sınırın 6 ay daha uzatılmasına karar kıldığını duyurdu.

1 Ocak 2026’da sona erecek

Alınan yeni karara göre 6 ay 6 bin km sınırlaması, 6 ay daha uzayarak 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecek. Yani bu yılın kalan tüm günleri boyunca 6 bin km’yi aşmayan otomobiller satılamayacak. Ayrıca kısıtlamanın ikinci el taşıtların üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını da yasakladığını belirtelim. Yani sıfırından pahalı ikinci ellere de izin verilmiyor.

Bakanlık, düzenlemenin spekülatif fiyat artışlarını engellediğini, stokçuluğun önüne geçtiğini, haksız kazançların önüne geçtiğini belirterek uzatma kararı aldığını belirtti. Kısıtlama sayesinde daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa oluşturulduğu da eklendi.

93 milyon TL ceza kesildi

Bakanlık, şu ana kadar bu kapsamda kestiği cezaları da paylaştı. Buna göre 6 ay 6 bin km’ye uymayan bayi ve galerilere 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı davranan kişi ve işletmelere ise 93 milyon TL para cezası uygulandı.