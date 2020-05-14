6 Kedi, Belirti Göstermeden Birbirine Koronavirüs Bulaştırdı

ABD'deki Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde, kedilerin hiç semptom göstermeden Covid-19'u diğer kedilere bulaştırabildiği görüldü.

Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya liderlik eden bilim insanları, kedilerin tekrardan insanlara virüsü bulaştırıp bulaştırmadığını görmek için daha çok araştırma yapmaları gerektiğini belirtti.

Araştırma ekibinin lideri virüs uzmanı Peter Halfmann, temel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, evcil hayvanların öpülmemesini ve yüzeylerin temiz tutulmasını tavsiye etti.

Yapılan deneyle ilgili New England Journal of Medicine'da yayımlanan makaleye göre araştırmacılar, Covid-19 hastası olan insanlardan virüs örneğini alıp, üç kediyi enfekte etti. Daha sonra enfekte edilen üç kedi ile beraber enfekte olmayan diğer üç kedi aynı eve konuldu.

Altı kedinin de hiç semptom göstermediğini belirten Halfmann, "Hiçbiri hapşırmadı, öksürmedi, hiç ateşleri çıkmadı. Bir evcil hayvan sahibi onlara baksa bir şeyi olduğunu anlamazdı bile" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre ise sağlık uzmanları bu ihtimalin düşük olduğunu belirtti. Araştırma ile ilgili ABD Veterinerler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Bir hayvanın laboratuvarda bilinçli olarak enfekte edilmesi, doğada da o kadar rahat hastalığı kapabileceği anlamına gelmiyor" denildi.

ABD'nin New York eyaletinde geçen ay 2 evcil kedide virüse rastlanmıştı. New York Şehri'ndeki bazı kaplan ve aslanların da Covid-19 hastası olduğu tespit edilmişti.